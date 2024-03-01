Kıdem tazminatı tablosu güncellendi! 1-3-5-12-15-20 çalışanlara ödeme listesi çıktı! 78 bin TL ilave eklenecek

İşçilerin hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatları, 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl gibi farklı çalışma sürelerine göre yeniden düzenlendi. Bu sayede, işçilerin hakları daha adil bir şekilde belirlenmiş oldu.

Çalışanlar ve emekliler arasında memnuniyetle karşılanan bu gelişmeler, Türkiye'deki ekonomik kalkınma çabalarına destek sağlarken, bireylerin alım gücünü artırarak toplumsal refahın yükselmesine katkıda bulundu.

MEMUR MAAŞ KATSAYISINA ENDEKSLİ TAVAN Kıdem tazminatının en yüksek miktarı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor ve bu miktar 6 ayda bir güncelleniyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon farkıyla birlikte, memur maaş artışı %49.25 olarak gerçekleşti. Bu artışla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da 23 bin 489 liradan 35 bin 58 liraya yükseldi.

ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJ Yeni düzenlemeyle, aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir asgari ücretli işçinin alacağı toplam tazminat 198 bin 610 liraya çıkarken, 2023 Aralık ayında hesaplandığında bu rakam 119 bin 882 lira olacaktı. Bu, çalışanlar için 78 bin liralık önemli bir avantajı ifade ediyor.