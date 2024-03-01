Kıdem tazminatı tablosu güncellendi! 1-3-5-12-15-20 çalışanlara ödeme listesi çıktı! 78 bin TL ilave eklenecek

Ocak 2024'te yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kıdem tazminatında yaşanan büyük artış, milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan etkiledi.
Ocak 2024'te yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte kıdem tazminatında yaşanan büyük artış, milyonlarca çalışanı ve emekliyi doğrudan etkiledi.
EN DÜŞÜK KIDEM TAZMİNATI
En düşük kıdem tazminatı miktarı net 19 bin 850 liraya, en yüksek kıdem tazminatı ise 34 bin 792 liraya yükseldi. Bu değişiklik, yıllarca emek veren ve işyerlerinden ayrılan bireylerin kıdem tazminatlarını önemli ölçüde artırdı.
Yapılan güncellemelerle birlikte, Türkiye'de kıdem tazminatı hesaplamalarında da önemli değişiklikler yaşandı.
İşçilerin hizmet sürelerine bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatları, 1, 3, 5, 10 ve 20 yıl gibi farklı çalışma sürelerine göre yeniden düzenlendi. Bu sayede, işçilerin hakları daha adil bir şekilde belirlenmiş oldu.
Çalışanlar ve emekliler arasında memnuniyetle karşılanan bu gelişmeler, Türkiye'deki ekonomik kalkınma çabalarına destek sağlarken, bireylerin alım gücünü artırarak toplumsal refahın yükselmesine katkıda bulundu.
MEMUR MAAŞ KATSAYISINA ENDEKSLİ TAVAN
Kıdem tazminatının en yüksek miktarı, memur maaş katsayısına göre belirleniyor ve bu miktar 6 ayda bir güncelleniyor. 3 Ocak'ta açıklanan enflasyon farkıyla birlikte, memur maaş artışı %49.25 olarak gerçekleşti. Bu artışla birlikte, kıdem tazminatı tavanı da 23 bin 489 liradan 35 bin 58 liraya yükseldi.
ÇALIŞANLAR İÇİN AVANTAJ
Yeni düzenlemeyle, aynı işyerinde 10 yıl çalışmış bir asgari ücretli işçinin alacağı toplam tazminat 198 bin 610 liraya çıkarken, 2023 Aralık ayında hesaplandığında bu rakam 119 bin 882 lira olacaktı. Bu, çalışanlar için 78 bin liralık önemli bir avantajı ifade ediyor.
İHBAR TAZMİNATINDA TAVAN YOK
Öte yandan, ihbar tazminatında bir tavan sınırı bulunmuyor. Çalışanın brüt maaşı ne ise, ihbar tazminatı o miktar üzerinden hesaplanıyor. İşyerindeki hizmet süresine göre değişen ihbar süreleri, çalışanın lehine düzenlenmiş durumda. 10 yıl ve üzeri hizmet süresine sahip çalışanlara 56 gün, daha kısa süreler için ise değişen miktarlarda ihbar tazminatı ödeniyor.