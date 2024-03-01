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Kenarda köşede 50-25-10 kuruşu olanlar hemen buraya baksın! Darphane üretim süreci böyle başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı olarak hizmet veren Darphane ve Damga Matbaası madeni para üretiminde yüksek özen ve dikkatle ön plana çıkıyor. Modern teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçleriyle donatılmış teknolojilerle kurum günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraları titizlikle üretiyor. Bu çeşitler arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde madeni paralar bulunuyor.

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 08:51 Güncelleme 02 Mart 2024, 08:51
Kenarda köşede 50-25-10 kuruşu olanlar hemen buraya baksın! Darphane üretim süreci böyle başlıyor

Madeni para üretimi, Darphane ve Damga Matbaası'nın üstün teknolojisi ve kalite kontrol süreçleriyle ekonomimizin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu süreç, madeni paraların dayanıklılığını, güvenilirliğini ve estetik görünümünü garanti altına alarak, vatandaşların günlük yaşamlarında sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

MADENİ PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER

Üretim sürecinde, bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon kullanılır. Bu madeni paraların hem dayanıklılığını hem de görsel kalitesini artıran bir uygulamadır.

Darphane ve Damga Matbaası tarafından üretilen madeni paralar, farklı değerlere sahip çeşitleriyle dikkat çeker. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruşların üretimi böylece başlar.

ÜRETİM SÜRECİNİN BAŞLANGICI VE İLERLEYİŞİ

Her bir madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla işlenerek hayat bulur. Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirleyen unsurlardır.

Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır. Yüksek hassasiyetle çalışan bu makineler paraların mükemmel bir biçimde üretilmesini sağlar.

Madeni paraların paketlenme süreci büyük bir titizlikle yürütülür. İlk adım olarak farklı değerlerdeki paralar belirlenen miktarlarda paketlenir. Bu paketlenen paralar daha sonra ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler her paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmek için yapılır. Başarıyla geçen testler sonrasında, paralar Merkez Bankası'na veya şubelerine sevk edilir. Bu süreç, madeni paraların doğru bir şekilde işlenmesini ve dağıtılmasını sağlamak için önemlidir.

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