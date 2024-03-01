Emekliye yeni promosyon: Maaşlar arttı! Bankalar rakamları güncellemeye başladı

Emekliler bu yıla yüzde 49.25 maaş zammıyla başlarken, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseldi. Yenilenen emekli aylıklarıyla birlikte gözler banka promosyonlarına çevrildi.
Emekliler bu yıla yüzde 49.25 maaş zammıyla başlarken, en düşük aylık ödemesi de 10 bin liraya yükseldi. Yenilenen emekli aylıklarıyla birlikte gözler banka promosyonlarına çevrildi.
Kampanyalar hareketlenmeye başlarken, bazı özel bankalarda promosyon tutarı 15 bin liraya kadar çıktı, ancak emekliler yaşanan artışı yetersiz buluyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), promosyon tutarının yükseltilmesi için çağrıda bulundu.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "Emeklilerin promosyon rakamı, SGK ile bankalar arasında imzalanan protokolle belirleniyor. Bugün itibarıyla kamu bankaları 10 bin lira ve üzeri emekli aylığına 3 yıl için 5 bin lira promosyon verirken, özel bankalar çeşitli koşullarla bu rakamı 15 bin liraya yükseltebiliyor" dedi.
AYLIĞIN YÜZDE 1.3'Ü
En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu anımsatan Ergün, şunları söyledi: "Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin, 3 yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının 3 yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında 3 yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1.3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli."
'MASAYA BİZ DE OTURALIM'
Emeklilerin, SGK ile bankalar arasındaki promosyon protokollerinin tarafı olmak istediklerini vurgulayan Ergün, şöyle devam etti: "TÜED, SGK ve bankalarla birlikte promosyon rakamını belirlemek, imzalanacak protokolün tarafı olmak istiyor. Emeklilerin en büyük sivil toplum örgütü olarak, bu en doğal hakkımız. Bankalar, taleplerimiz doğrultusunda promosyon rakamlarını artırmazsa üzerinde çalıştığımız alternatifleri hayata geçirmek için daha istekli ve kararlı davranacağız."