Emekliye yeni promosyon: Maaşlar arttı! Bankalar rakamları güncellemeye başladı

AYLIĞIN YÜZDE 1.3'Ü

En düşük emekli aylığının 10 bin lira olduğunu anımsatan Ergün, şunları söyledi: "Hiç artış yapılmadığı varsayılsa bile en düşük emekli aylığının yıllık toplamı 120 bin, 3 yıllık toplamı ise 360 bin lira. Kamu bankalarının 3 yıl için verdiği 5 bin liralık promosyon, mevcut aylık rakamı dikkate alındığında 3 yıllık toplam 360 bin liranın yüzde 1.3'üne karşılık geliyor. Bu oranı çok çok düşük buluyoruz. Başta kamu bankaları olmak üzere bankalar promosyon rakamlarını yükseltmeli."