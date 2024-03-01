Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’ya kazandırılacak yeni raylı sistem hatlarının müjdesini verdi

"ALAADDİN-SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HATTI'NIN BÜYÜK BÖLÜMÜ YER ALTINDAN GİDECEK" Yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 'nın şehre kazandıracağı raylı sistem hatlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Altay, "Alaaddin-Selçuk Üniversitesi Hattı; burası bizim mevcut tramvay hattımız ama artık yolcu yoğunluğu nedeniyle tramvay olarak hizmet vermek de çok zorlandığımız ve metro için planlaması yapılmış bir alan. Bu hattın büyük bir kısmının yer altından hareket edeceği bir metro çalışmasını bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. İnşallah bunun projelerini en kısa sürede tamamlayarak 20 kilometre, 19 istasyondan oluşan bu hattı şehrimize önümüzdeki 5 yıl boyunca kazandırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALAADDİN-NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ HATTI; FETİH CADDESİ-AHMET ÖZCAN CADDESİ HATTI Alaaddin-Necmettin Erbakan Üniversitesi Hattı'nı Beyşehir Yolu istikametinden Alaaddin'e kadar olan kısmının ihalesinin de en kısa sürede gerçekleştirileceğini kaydeden Başkan Altay, "Fetih Caddesi-Ahmet Özcan Caddesi de YHT Gar'dan başlayıp Fetih Caddesi boyunca devam edip Ahmet Özcan Caddesi, Çeçenistan Caddesi'nden devam ederek Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde Necmettin Erbakan Hattı ile birleşecek bir tramvay hattı olacak. Bunun proje yapım çalışmalarına bakanlığımızın oluruyla başladık. En kısa sürede tamamlayarak bu hattı da raylı sistem tramvay hattı olarak bu dönemde şehrimize kazandırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.

YENİ SANAYİ-STADYUM HATTI SANAYİ BÖLGESİNE HİZMET VERECEK

Adliye-Şehir Hastanesi-Stadyum Raylı Sistem Hattı'nın; Yeni Sanayi- Stadyum arasındaki kısmını bakanlığın devraldığını vurgulayan Başkan Altay, "Bunun projelerini teslim ettik. En kısa sürede bu 10 kilometrelik hattın en ihalesinin yapılarak bu yıl içerisinde başlanmasıyla ilgili resmi süreçler devam ediyor. Bunu en azından çok hızlı bir şekilde kullanmayı arzu ediyoruz. Buradaki taşıtlar konusunda da bakanlığımızla görüşüyoruz. İnşallah hem metro araçlarının hem raylı sistem araçlarının alımını bakanlığımız gerçekleştirmiş olacak" cümlelerini kullandı.

ADLİYE-ŞEHİR HASTANESİ STADYUM BİRİNCİ ETABI VE BARIŞ CADDESİ TRAMVAY HATTI

Başkan Altay, raylı sistem projelerini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Altay, "Belediyemiz tarafından yapılacak Adliye-Şehir Hastanesi- Stadyum Raylı Sistem Hattı'nın birinci etabı olan Adliye-Şehir Hastanesi-Yeni Sanayi Hattı'nın 1 milyar 555 milyon lira bedelle temelini bir ay içinde atmayı planlıyoruz. Böylece 11.2 kilometrelik 13 istasyona ulaşan hattımıza inşallah 2024 yılı içerisinde başlamayı planlıyoruz. Diğer bir hattımız 16.9 kilometrelik Barış Caddesi Tramvay Hattı. Bu da Fırat Caddesi'nden başlayıp Beyhekim Hastanesi'nden devam ederek yeni yapacağımız tramvay hattıyla Barış Caddesi Kavşağı'nda kesişen ve Kent Plaza'ya kadar gelen bir hattımız" dedi.



"KONYA'NIN RAYLI SİSTEM ALTYAPISINI AVRUPA STANDARTLARINA GETİRMİŞ OLACAĞIZ"

Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi olarak bütün projelerin toplam uzunluğunun 105 kilometreye yaklaştığını vurgulayan Başkan Altay, "Yani mevcut 27 kilometre hattımıza neredeyse 4 kat daha ilave ederek Konya'nın raylı sistem altyapısını Avrupa standartlarına getirmiş olacağız. Böylece hem Organize Sanayimiz başta olmak üzere sanayi bölgesinde çalışanlarımız, hem üniversite öğrencilerimiz için ulaşım kolaylığı sağlanacak hem de Meram Tıp Fakültesi, Selçuklu Tıp Fakültesi, Beyhekim ve Şehir hastaneleri birbirine raylı sistemle bağlanacak. Konya için yeni bir vizyonu bu dönemin başlangıcında sizlerle paylaşmış oluyoruz. Rabbim mahcup etmesin" değerlendirmesinde bulundu.



"KONYA'MIZ GÜZEL BİR RAYLI SİSTEMLE BULUŞACAK"

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya'nın zaman içerisinde büyüyüp geliştiğini belirterek, "Toplu ulaşımda adeta şehrimizin tamamını birbirine bağlayan, birbirine ulayan projelerle inşallah bu sorunu da giderildiğine şahitlik edeceğiz. Son derece güzel bir raylı sistemle inşallah Konya'mız buluşacak. Bizlere her zaman destek veren Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"SEDİRLER KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI KONYA'MIZA HAYIRLI OLSUN"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abülkadir Uraloğlu ise Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla çok önemli yatırımları gerçekleştirdiklerini söyledi. Sedirler Köprülü Kavşağı'nın da Konya'da trafik akışını düzenleyerek hem Konya'nın çehresini değiştireceğini hem de vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sunacağını belirtti.



"KONYA'NIN DEMİRYOLU AĞININ GÜÇLENMESİ İÇİN ÖNEMLİ YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

Uraloğlu, "KONYARAY Projesini başlattık. 45,9 km uzunluğundaki projemiz ile; Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler ve Sanayi alanları, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz. Projeyi 3 ayrı etap halinde inşa edeceğiz. Geçen yıl 28 Nisan'da yer teslimini yaptığımız projemizin 1. etabı olan 19,7 km'lik Konya Gar-Kayacık Lojistik Merkezi arasına yeni bir hat daha ilave ederek hat sayısını 4'e çıkaracağız. 2 hatta YHT, 2 hatta da KONYARAY banliyö ve konvansiyonel tren işletmeciliği yapacağız." dedi.