Türkiye, 2023’te yüzde 4.5 büyüdü: Kişi başı gelir de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveyi gördü! Avrupa’yı geride bırakıp tüm rekorları sildi süpürdü

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te, deprem felaketine ve küresel resesyon endişelerine rağmen büyümeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4, 2023'ün tamamında ise yüzde 4.5 büyüdü. Kesintisiz büyüme süreci 14 çeyreğe taşınırken, yıl bazında ise Türkiye 14 yıldır aralıksız büyümeyi sürdürdü.

Aydın'daki mitingde konuşan Başkan Erdoğan, "İlk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktık. Hani muhalefet, 'öldük, bittik' diyordunuz... Ne oldu?" diye seslendi.

SADECE 1 KEZ KÜÇÜLDÜ

Türkiye ekonomisi aynı zamanda son 22 yılda sadece 1 yılı küçülme ile tamamladı. Türkiye en son, 2009'da, 2008 küresel ekonomik krizinin etkisiyle yüzde 4.8 küçülmüştü. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 119 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, kişi başı gelirde de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveye ulaşıldı. Kişi başı gelir 2022'ye göre 2 bin 451 dolar arttı. Gayrisafi milli hasıla TL bazında da 26.3 trilyon lira ile rekor kırdı.