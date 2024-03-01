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Türkiye, 2023'te yüzde 4.5 büyüdü: Kişi başı gelir de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveyi gördü! Avrupa'yı geride bırakıp tüm rekorları sildi süpürdü

Türkiye ekonomisi 2023’te yüzde 4.5 büyüdü. Kesintisiz büyüme 14 yıla ulaştı. Milli gelir 1.1 trilyon, kişi başı gelir de 13 bin 102 dolarla tarihi rekor kırdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Mart 2024 Güncelleme 01 Mart 2024, 07:02
Türkiye, 2023’te yüzde 4.5 büyüdü: Kişi başı gelir de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveyi gördü! Avrupa’yı geride bırakıp tüm rekorları sildi süpürdü

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'te, deprem felaketine ve küresel resesyon endişelerine rağmen büyümeye devam etti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4, 2023'ün tamamında ise yüzde 4.5 büyüdü. Kesintisiz büyüme süreci 14 çeyreğe taşınırken, yıl bazında ise Türkiye 14 yıldır aralıksız büyümeyi sürdürdü.

Aydın'daki mitingde konuşan Başkan Erdoğan, "İlk kez 1 trilyon dolar sınırının üzerine çıktık. Hani muhalefet, 'öldük, bittik' diyordunuz... Ne oldu?" diye seslendi.

SADECE 1 KEZ KÜÇÜLDÜ
Türkiye ekonomisi aynı zamanda son 22 yılda sadece 1 yılı küçülme ile tamamladı. Türkiye en son, 2009'da, 2008 küresel ekonomik krizinin etkisiyle yüzde 4.8 küçülmüştü. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası 1 trilyon 119 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine çıkarken, kişi başı gelirde de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveye ulaşıldı. Kişi başı gelir 2022'ye göre 2 bin 451 dolar arttı. Gayrisafi milli hasıla TL bazında da 26.3 trilyon lira ile rekor kırdı.



OECD'DE İKİNCİYİZ
Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu.

OECD'de sıralamada yüzde 4.3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2.2 ile Slovenya takip etti. G20 ülkeleri arasında yüzde 5.2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.



AMAÇ SOSYAL REFAHI KALICI ARTIRMAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme, ekonomimizin gücünü göstermektedir. Amacımız istikrar içinde, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ilerilere taşımak, halkımızın sosyal refahını kalıcı olarak artırmaktır" ifadesini kullandı.



NİTELİKLİ BÜYÜMEYE DOĞRU YOL ALIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023'te büyümenin yaklaşık 3'te 1'i üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. 2024'te net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz" dedi.

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