Türkiye, 2023’te yüzde 4.5 büyüdü: Kişi başı gelir de 13 bin 102 dolarla tarihi zirveyi gördü! Avrupa’yı geride bırakıp tüm rekorları sildi süpürdü

OECD'DE İKİNCİYİZ
Türkiye, 2023'ün son çeyreğinde, yıllık bazda, ekonomik büyüme verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'ne (OECD) üye ülkeler arasında ikinci, G20 ülkeleri arasında üçüncü ülke oldu.
OECD'de sıralamada yüzde 4.3 ile ilk sırada Hırvatistan yer alırken, Türkiye'yi yüzde 2.2 ile Slovenya takip etti. G20 ülkeleri arasında yüzde 5.2 ile en hızlı büyüyen ülke Çin oldu. Bu ülkeyi yüzde 5 ile Endonezya izlerken, Türkiye ise listede üçüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilişkin çeyreklik büyüme tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda Türkiye, bu ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen ülke konumuna gelecek.
AMAÇ SOSYAL REFAHI KALICI ARTIRMAK
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bölgemizi etkileyen olumsuz jeopolitik gelişmelerin yaşandığı, depremin yaralarının sarıldığı, küresel ticari faaliyetlerin azaldığı bir dönemde sağlanan büyüme, ekonomimizin gücünü göstermektedir. Amacımız istikrar içinde, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme ile Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi daha ilerilere taşımak, halkımızın sosyal refahını kalıcı olarak artırmaktır" ifadesini kullandı.
NİTELİKLİ BÜYÜMEYE DOĞRU YOL ALIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2023'te büyümenin yaklaşık 3'te 1'i üretken kapasitemizi artıran makine ve teçhizat yatırımlarından geldi. Güçlü şekilde desteklediğimiz yatırım ve ihracatla daha nitelikli büyümeye doğru yol alıyoruz. 2024'te net dış talebin büyümeye pozitif katkı verdiği ılımlı ve dengeli bir büyüme bekliyoruz" dedi.