Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar buraya! Darphane üretim süreci böyle işliyor

Her bir madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla işlenerek hayat bulur. Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirleyen unsurlardır.

Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır. Yüksek hassasiyetle çalışan bu makineler paraların mükemmel bir biçimde üretilmesini sağlar.

Madeni paraların paketlenme süreci büyük bir titizlikle yürütülür. İlk adım olarak farklı değerlerdeki paralar belirlenen miktarlarda paketlenir. Bu paketlenen paralar daha sonra ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler her paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmek için yapılır. Başarıyla geçen testler sonrasında, paralar Merkez Bankası'na veya şubelerine sevk edilir. Bu süreç, madeni paraların doğru bir şekilde işlenmesini ve dağıtılmasını sağlamak için önemlidir.