SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar buraya! Darphane üretim süreci böyle işliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na bağlı olarak hizmet veren Darphane ve Damga Matbaası madeni para üretiminde yüksek özen ve dikkatle ön plana çıkıyor. Modern teknoloji ve sıkı kalite kontrol süreçleriyle donatılmış teknolojilerle kurum günlük yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan madeni paraları titizlikle üretiyor. Bu çeşitler arasında 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş değerlerinde madeni paralar bulunuyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 12:19 Güncelleme 01 Mart 2024, 12:19
Cebinde 5, 10, 25, 50 kuruş 1 TL madeni parası olanlar buraya! Darphane üretim süreci böyle işliyor

Madeni para üretimi, Darphane ve Damga Matbaası'nın üstün teknolojisi ve kalite kontrol süreçleriyle ekonomimizin temel taşlarından birini oluşturuyor. Bu süreç, madeni paraların dayanıklılığını, güvenilirliğini ve estetik görünümünü garanti altına alarak, vatandaşların günlük yaşamlarında sorunsuz bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

MADENİ PARA ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELER

Üretim sürecinde, bakır, nikel ve çinko karışımından oluşan özel bir formülasyon kullanılır. Bu madeni paraların hem dayanıklılığını hem de görsel kalitesini artıran bir uygulamadır.

Darphane ve Damga Matbaası tarafından üretilen madeni paralar, farklı değerlere sahip çeşitleriyle dikkat çeker. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruşların üretimi böylece başlar.

ÜRETİM SÜRECİNİN BAŞLANGICI VE İLERLEYİŞİ

Her bir madeni para kendine özgü desen ve değeri ile özel damgalarla işlenerek hayat bulur. Bu damgalar paranın kimliğini ve değerini belirleyen unsurlardır.

Üretim için kullanılan makineler dakikada 700-800 madeni para üretme kapasitesine sahip özel tasarımlardır. Yüksek hassasiyetle çalışan bu makineler paraların mükemmel bir biçimde üretilmesini sağlar.

Madeni paraların paketlenme süreci büyük bir titizlikle yürütülür. İlk adım olarak farklı değerlerdeki paralar belirlenen miktarlarda paketlenir. Bu paketlenen paralar daha sonra ağırlık testlerinden geçirilir.

Bu testler her paketin içeriğinin doğru ve eksiksiz olduğunu garanti etmek için yapılır. Başarıyla geçen testler sonrasında, paralar Merkez Bankası'na veya şubelerine sevk edilir. Bu süreç, madeni paraların doğru bir şekilde işlenmesini ve dağıtılmasını sağlamak için önemlidir.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Antalya Diplomasi Forumu başlıyor: 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan 147 ülkeden katılımcı
CHP diken üstünde! Kılıçdaroğlu rotayı 1 Nisan’a kırdı Ekremciler’i hafakanlar bastı: Kurultay çağrısı yapıp partiyi geri alma hesabında
Başkan Erdoğan ’hayalim’ demişti! 7 yılda 24 şehir hastanesi tamamlandı
Gelir vergisi mükellefleri dikkat | Beyan dönemi başlıyor! Hazır beyan sistemi nedir? Nasıl kullanılır?
Yargı’daki kirli eller devrede! Haşhaşilerin beyin takımında yer alan FETÖ’cü Hüseyin Yıldırım hakkında verilen karar bozuldu
Galatasaray’dan 10 numara transfer! Mertens’in yerine geliyor
Terör partisi DEM ile yol yürüyen CHP lideri Özgür Özel’den kirli ortaklık itirafı: Kent uzlaşısı sağlanmış durumda
Evlenenlere devlet desteği: Çeyiz Parası, devlet katkısı ve faizsiz finansman!
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurdu! Dünyadan tepki yağıyor: BM’den soruşturma çağrısı
Ankara’da suya zam üstüne zam yapan CHP’li Mansur Yavaş’ın indirim yalanı
Fon vurgununda yeni gelişme! Seçil Erzan’ın amiri ile konuşması ortaya çıktı! Fatih Terim’e 4 ay ödemesiz 10 milyon liralık kredi
ABD Senatosu’ndan F-16 kararı! Türkiye karşıtı lobicilere şok
İl il mahkeme mahkeme dolaşıyor! Yüzlerce kişiyi dolandıran Yavuz Usta hakkındaki haberlere erişim engeli kararı
Kaybedeceğim korkusu Ekrem İmamoğlu’nu gerdi! Yüzlerce kişi içerisinde kürsüden vatandaş azarladı: Bay Kibir’in gerçek yüzü
İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin Diyanet’i verelim dediği sarıklı figüran? İmamoğlu’nun foyası ortaya çıktı
SON DAKİKA