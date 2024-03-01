Altın alacaklar, satacaklar bugüne dikkat! Fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, Mart ayı boyunca ardı ardına kırdığı rekorlarla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahipleri ve almayı düşünen yatırımcılar için önemli bir 1 Mart Cuma uyarısında bulundu. Dalgalanma eğilimi gösteren altın piyasası, Memiş'in analizlerine göre, haftanın son günlerinde beklenmedik hareketliliklere sahne olabilir.

Cuma Gününe Özel Dikkat Çağrısı Memiş, özellikle Cuma günü için yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın, altın piyasasından çıkan yatırımcılar tarafından desteklendiğini ve bu durumun, altın sahiplerini Bitcoin'e yönlendirdiğini ifade ediyor. Ancak Memiş, altın fiyatlarının kısa süreli düşüşler yaşasa da, ilerleyen dönemlerde tekrar değer kazanacağını ve yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor.