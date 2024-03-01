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Altın alacaklar, satacaklar bugüne dikkat! Fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, Mart ayı boyunca artan bir ivmeyle yükselişini sürdürdü ve yatırımcılarına sevinç yaşattı. Bu yükseliş, altın fiyatlarının rekor seviyeye ulaşmasına ve yatırımcıların ilgisini artırmasına neden oldu. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahipleri ve almayı düşünen yatırımcılar için 1 Mart Cuma günü önemli bir uyarıda bulundu. Memiş'in analizlerine göre, dalgalanma eğilimi gösteren altın piyasası, haftanın son günlerinde beklenmedik hareketliliklere sahne olabilir.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:04 Güncelleme 01 Mart 2024, 13:40
Altın alacaklar, satacaklar bugüne dikkat! Fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

Altın fiyatları, Mart ayı boyunca ardı ardına kırdığı rekorlarla yatırımcılarının yüzünü güldürdü. Ancak Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın sahipleri ve almayı düşünen yatırımcılar için önemli bir 1 Mart Cuma uyarısında bulundu. Dalgalanma eğilimi gösteren altın piyasası, Memiş'in analizlerine göre, haftanın son günlerinde beklenmedik hareketliliklere sahne olabilir.

Cuma Gününe Özel Dikkat Çağrısı

Memiş, özellikle Cuma günü için yatırımcılara dikkatli olmaları yönünde tavsiyede bulunuyor. Bitcoin fiyatlarındaki artışın, altın piyasasından çıkan yatırımcılar tarafından desteklendiğini ve bu durumun, altın sahiplerini Bitcoin'e yönlendirdiğini ifade ediyor. Ancak Memiş, altın fiyatlarının kısa süreli düşüşler yaşasa da, ilerleyen dönemlerde tekrar değer kazanacağını ve yatırımcıların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Altın Fiyatlarında Yeni Rekorlar Bekleniyor

Memiş'in analizlerine göre, Mart ayı sonunda altın fiyatlarının yeni rekorlar kırması ve 2150 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Teknik analizlere dayanarak kısa süreli satışların mümkün olduğunu belirten Memiş, altın fiyatlarının gelecekte daha da yükselmesi yönünde güçlü sinyaller veriyor.

▶️ Altında yön ne olacak?

İslam Memiş'in öngörüleri, altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri gerektiğini gösteriyor. Cuma günü ve Mart ayı sonu için yapılan bu tahminler, yatırımcılara altın alımı ve satımı konusunda stratejik kararlar alma fırsatı sunuyor. Yatırımcıların, kısa vadeli düşüşler karşısında sabırlı olmaları ve uzun vadeli kazançlar için pozisyonlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.

1 Mart 2024 Güncel Altın Fiyatları

Altın fiyatları, 1 Mart 2024 tarihinde yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konumda. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2024 tarihli güncel altın fiyatlarına dair detaylar:

Gram Altın: Alış fiyatı 2.100,27 TL, satış fiyatı 2.123,28 TL.

Çeyrek Altın: Yeni çeyrek alış fiyatı 3.442 TL, satış fiyatı 3.487 TL.

Yarım Altın: Yeni yarım alış fiyatı 6.915 TL, satış fiyatı 7.016 TL.

Tam Altın: Yeni tam alış fiyatı 13.783 TL, satış fiyatı 13.966 TL.

Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 14.121 TL, satış fiyatı 14.262 TL.

Ata Beşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 70.078 TL, satış fiyatı 71.368 TL.

Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 34.300 TL, satış fiyatı 34.757 TL.

İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalanmalar gösterebileceğini ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.

Canlı Altın Fiyatları

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Bu yatırım aracı servet sahibi yapar İslam Memiş, Bir koyan misliyle alacak diyerek duyurdu!Bu yatırım aracı servet sahibi yapar İslam Memiş, Bir koyan misliyle alacak diyerek duyurdu!
''Bu yatırım aracı servet sahibi yapar'' İslam Memiş, "Bir koyan misliyle alacak'' diyerek duyurdu!


NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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