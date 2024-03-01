Altın alacaklar, satacaklar bugüne dikkat! Fiyatları artacak mı, düşecek mi? Gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar?

İslam Memiş'in öngörüleri, altın yatırımcılarının önümüzdeki dönemde piyasa hareketlerini dikkatle izlemeleri gerektiğini gösteriyor. Cuma günü ve Mart ayı sonu için yapılan bu tahminler, yatırımcılara altın alımı ve satımı konusunda stratejik kararlar alma fırsatı sunuyor. Yatırımcıların, kısa vadeli düşüşler karşısında sabırlı olmaları ve uzun vadeli kazançlar için pozisyonlarını gözden geçirmeleri öneriliyor.
1 Mart 2024 Güncel Altın Fiyatları
Altın fiyatları, 1 Mart 2024 tarihinde yatırımcıların ve ekonomi takipçilerinin dikkatle izlediği bir konumda. Peki, Kapalıçarşı'da altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 1 Mart 2024 tarihli güncel altın fiyatlarına dair detaylar:
Gram Altın: Alış fiyatı 2.100,27 TL, satış fiyatı 2.123,28 TL.
Çeyrek Altın: Yeni çeyrek alış fiyatı 3.442 TL, satış fiyatı 3.487 TL.
Yarım Altın: Yeni yarım alış fiyatı 6.915 TL, satış fiyatı 7.016 TL.
Tam Altın: Yeni tam alış fiyatı 13.783 TL, satış fiyatı 13.966 TL.
Ata Altın: Yeni Ata altın alış fiyatı 14.121 TL, satış fiyatı 14.262 TL.
Ata Beşli Altın: Yeni Ata beşli altın alış fiyatı 70.078 TL, satış fiyatı 71.368 TL.
Gremse Altın: Yeni gremse altın alış fiyatı 34.300 TL, satış fiyatı 34.757 TL.
İslam Memiş, yatırımcılara önemli tavsiyelerde bulunuyor. Altın fiyatlarının kısa vadede dalgalanmalar gösterebileceğini ancak uzun vadede yükseliş trendinin devam edeceğini öngörüyor.
Canlı Altın Fiyatları
NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.