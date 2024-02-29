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Tiny House, Çay makinesi, elektrikli süpürge A101 indirimi! 29 Şubat A101 Aktüel Kataloğu fiyat listesi!

29 Şubat'tan itibaren A101'de yepyeni bir katalog sizleri bekliyor! "Aldın Aldın" kampanyasıyla fiyatlar düştü. Market alışverişi için A101 indirimlerini bekleyenlere işte haftalık katalog...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:43 Güncelleme 29 Şubat 2024, 10:43
Tiny House, Çay makinesi, elektrikli süpürge A101 indirimi! 29 Şubat A101 Aktüel Kataloğu fiyat listesi!

A101, müşterilerini memnun etmeye devam ediyor! Ramazan ayına özel paketlerden, hayallerinizdeki evi oluşturabileceğiniz Flat Tiny House'a kadar birbirinden çeşitli ürünler bu hafta A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Üstelik, online sayfası üzerinden de bu fırsatları temin edebilirsiniz. Market alışverişi için A101 indirimlerini bekleyenlere işte haftalık katalog...

Elektronik Ürünler:

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv: 26.999 TL

Onvo 65" Ultra HD WebOS 2.0 Led Tv: 16.999 TL

Philips 55" UHD Smart Led Tv: 21.999 TL

Toshiba 55" Ultra HD Android Tv: 14.999 TL

Reeder S19 Max Cep Telefonu: 3.999 TL

Beyaz Eşya:

Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL

SEG Buzdolabı: 8.999 TL

Hyundai EC-107 Alkali Detoks 7 Filtreli Su Arıtma Cihazı: 2.499 TL

Ev Aletleri ve Kişisel Bakım Ürünleri:

Fantom CC3500 Cyclone Elektrikli Süpürge: 2.399 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi: 1.199 TL

Homend Royaltea Çelik Çay Makinesi: 1.499 TL

Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü: 439 TL

Kiwi Tost Makinesi: 1.399 TL

Aprilla Erkek Bakım Seti: 439 TL

Sinbo Saç Kurutma Makinesi: 399 TL

Aprilla Tıraş Makinesi: 239 TL

Mutfak Ürünleri:

Cem Nero Kapaklı Balık ve Gözleme Tavası: 279 TL

Hascevher Tava ve Sahan Seti: 449 TL

Taç Ultra Granit Basık / Derin Tencere: 499 TL

Taç Ultra Granit Tava: 349 TL

Sinbo Ahşap Kapaklı Katlanabilir Ekmek Dolabı: 229 TL

Tiny House ve Mobilya:

Escamp 6500 Flat Tiny House: 399.900 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk: 5.199 TL

Masa Takımı: 4.999 TL

Aletler:

Piranha Darbeli Matkap: 499 TL

Piranha Avuç Taşlama: 499 TL

Piranha Dekupaj Testere: 499 TL

A101, müşterilerine geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkanı sunarak, keyifli alışveriş deneyimleri yaşatmaya devam ediyor. Yeni katalogdaki fırsatları kaçırmamak için mağazalarınızı ziyaret etmeyi unutmayın!

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