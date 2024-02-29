Borsa yatırımcısı 8 milyonu aştı: Giriş yeniden hız kazandı!

Borsa İstanbul'da yatırımcı girişi yeniden hız kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, yurt içi faizlerdeki duraksama yatırımcıyı bir kez daha borsaya yönlendirdi.
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 27 Şubat 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aşarken, toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu. Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı ise 34.46 milyon olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim 2023'te 8.56 milyona, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise Aralık 2023 itibarıyla 8.6 milyona ulaşmıştı.
OTOMOBİL UÇAR GİDER
Uçan otomobilleri gerçeğe dönüştürmek için yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. ABD'de geliştirilen 'ALEF' adlı uçan otomobil, İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.
Izgara şeklinde karbon fiber kaportaya sahip elektrikli aracın, gövde altındaki pervanelerle uçuşa geçebileceği, karada 320, havada ise 180 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor. Dikey iniş-kalkış yapabilen uçan otomobilin 1 saat havada kalmasını hedefleniyor. Uçan otomobilin ön sipariş fiyatı 300 bin dolar olarak açıklandı. Şirket yetkilileri şimdiden 2 bin 500'den fazla sipariş aldıklarını söylüyor. Sürüş ve uçuş testlerine 2019 da başlanan uçan otomobilin, 2025'te seri üretime geçmesi hedefleniyor.