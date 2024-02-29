Borsa yatırımcısı 8 milyonu aştı: Giriş yeniden hız kazandı!

KARADENİZ'E HIZLI TREN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracaklarını söyledi. Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a, sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara- Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız" dedi.



DIŞ AÇIK OCAK'TA % 56.4 AZALDI

Bu yılın Ocak ayında dış ticaret açığı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56.4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 57.5'ten 76.2'ye çıktı. 2023'ün Mayıs ayında 122.2 milyar dolar olan yıllık açık, 2024'ün Ocak ayında 97.8 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığında yıllık bazda düşüş süreci 6 aya çıktı.



ELDE VAR TELEFON

Mobil Dünya Kongresi'nde dokunmatik akıllı cihazların olmazsa olmazı ekranlardaki en güncel gelişmeler sergilendi. Telefonu, kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Cling Band ilgi gören ürünler arasında yer aldı. İlerleyen aşamada bu telefonların akıllı saatlere güçlü bir rakip olabileceği değerlendiriliyor.

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