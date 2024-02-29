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Borsa yatırımcısı 8 milyonu aştı: Giriş yeniden hız kazandı!

Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aştı. İşte sizler için derlediğimiz 29 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Şubat 2024 Güncelleme 29 Şubat 2024, 07:02
Borsa yatırımcısı 8 milyonu aştı: Giriş yeniden hız kazandı!

Borsa İstanbul'da yatırımcı girişi yeniden hız kazandı. Küresel piyasalardaki gelişmeler, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içerisinde en az bir kez faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti, yurt içi faizlerdeki duraksama yatırımcıyı bir kez daha borsaya yönlendirdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, 27 Şubat 2024 itibarıyla pay senedi yatırımcı sayısı yeniden 8 milyonu aşarken, toplam bakiyeli yatırımcı sayısı da 11 milyon 145 bin 352 oldu. Borsa İstanbul'daki toplam yatırımcı sayısı ise 34.46 milyon olarak gerçekleşti. Pay senedi yatırımcı sayısı Ekim 2023'te 8.56 milyona, pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı ise Aralık 2023 itibarıyla 8.6 milyona ulaşmıştı.

OTOMOBİL UÇAR GİDER
Uçan otomobilleri gerçeğe dönüştürmek için yapılan çalışmalara bir yenisi eklendi. ABD'de geliştirilen 'ALEF' adlı uçan otomobil, İspanya'daki Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldı.

Izgara şeklinde karbon fiber kaportaya sahip elektrikli aracın, gövde altındaki pervanelerle uçuşa geçebileceği, karada 320, havada ise 180 kilometre menzile sahip olacağı belirtiliyor. Dikey iniş-kalkış yapabilen uçan otomobilin 1 saat havada kalmasını hedefleniyor. Uçan otomobilin ön sipariş fiyatı 300 bin dolar olarak açıklandı. Şirket yetkilileri şimdiden 2 bin 500'den fazla sipariş aldıklarını söylüyor. Sürüş ve uçuş testlerine 2019 da başlanan uçan otomobilin, 2025'te seri üretime geçmesi hedefleniyor.

KARADENİZ'E HIZLI TREN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hızlı tren ağını Karadeniz'e ulaştıracaklarını söyledi. Uraloğlu, "Kırıkkale-Çorum-Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a, sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara- Samsun arası kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız" dedi.

DIŞ AÇIK OCAK'TA % 56.4 AZALDI
Bu yılın Ocak ayında dış ticaret açığı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 56.4 azalarak 14 milyar 290 milyon dolardan 6 milyar 227 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 57.5'ten 76.2'ye çıktı. 2023'ün Mayıs ayında 122.2 milyar dolar olan yıllık açık, 2024'ün Ocak ayında 97.8 milyar dolara geriledi. Böylece dış ticaret açığında yıllık bazda düşüş süreci 6 aya çıktı.

ELDE VAR TELEFON
Mobil Dünya Kongresi'nde dokunmatik akıllı cihazların olmazsa olmazı ekranlardaki en güncel gelişmeler sergilendi. Telefonu, kıvrılarak kol saati ya da bilekliğe dönüştüren Samsung Cling Band ilgi gören ürünler arasında yer aldı. İlerleyen aşamada bu telefonların akıllı saatlere güçlü bir rakip olabileceği değerlendiriliyor.

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