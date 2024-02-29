Mogan Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? Mogan Enerji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi 2024?

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.'nin halka arzı, yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla gerçekleşecek olan halka arz sürecinde, hisse fiyatı, lot dağıtımı, kodu ve işlem tarihi gibi detaylar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Mogan Enerji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi? Mogan Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? İşte konu hakkında merak edilenler...