Mogan Enerji hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Eşit mi, oransal mı? Mogan Enerji halka arz ne zaman, talep toplama tarihleri belli mi 2024?

MOGAN ENERJİ BORSA KODU NE?
Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından Mogan Enerji 'MOGAN' Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşlem sonrası şirketin çıkarılmış sermayesi 2.230.000.000 TL'den 2.440.108.000 TL'ye yükseltilecek.
MOGAN ENERJİ KAÇ LOT VERİR?
Yaklaşık 4 milyon yatırımcının katılması beklenen bu halka arzda, kişi başı 47 lot ile 532 TL ya da kişi başı 51 lot ile 577 TL değerinde pay düşebilir. Mogan Enerji'nin halka arzda katılımcı sayısına göre vereceği tahmini lot sayısı;
2.1 Milyon katılım ~ 100 Lot (1133 TL)
2.5 Milyon katılım ~ 84 Lot (951 TL)
2.9 Milyon katılım ~ 73 Lot (827 TL)
3.3 Milyon katılım ~ 64 Lot (725 TL)
3.7 Milyon katılım ~ 57 Lot (645 TL)
4.1 Milyon katılım ~ 51 Lot (577 TL)
4.5 Milyon katılım ~ 47 Lot (532 TL)
4.9 Milyon katılım ~ 43 Lot (487 TL)
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Mogan Enerji paylarının halka arzı, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek.
MOGAN ENERJİ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Mogan Enerji'nin yayımlanan SPK onaylı izahnamesinin borsa görüşü bölümünde katılım endeksine uygun olduğuna ilişkin bir bilgiye yer verilmedi. Bu yüzden Mogan Enerji halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı değerlendiriliyor.
Not: Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içerik güncel veriler baz alınarak hazırlanmıştır.