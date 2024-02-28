Kira gelir vergisi nasıl hesaplanır? Kira beyannamesi ne zaman verilecek 2024? Kira gelir beyannamesi nasıl verilir, son gün ne zaman?

Geçen yıl konut ve iş yerlerinden kira geliri elde eden milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi için geri sayım başladı. Türkiye genelinde gayrimenkul sahipleri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı gibi, yakında kira gelirlerini beyan etmek üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konutun analiz edildiği belirtildi. Kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitlerin yapılacağı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı.

Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. Birinci taksitin damga vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci taksitin 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gerekiyor.

KİRA BEYANNAMESİ NASIL VERİLİR?

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp hazırlanan beyanları onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebiliyor.



Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergi dairesinde de bu işlem yapılabiliyor. Hazır Beyan Sistemi'ne 7 gün 24 saat ulaşılabiliyor.

Mükellefler, vergilerini İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB mobil uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden ödeyebilecek.



Yıllık beyanname verme konusunda mükellefler GİB'in çağrı merkezi "Vergi İletişim Merkezi"ni (VİMER-189) arayarak her türlü bilgiyi alabilecek.