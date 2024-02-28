EYT’liye maaş hesabı: Hangi güncellemeler ekleniyor? Tarih neden önemli? Neler dikkate alınır?





- 2022 enflasyon oranı ile güncelleme



- 2023 Ocak (yüzde 30) ve Temmuz (yüzde 25) zamları



- Aralık'ta emekli olduysanız Ocak 2024'te yüzde 49.25 zam



- Emekli olmadıysanız sadece 2023 güncellemeleri... Aynı sigortalının bir de Şubat 2024'te sorgu yaptığını farz edersek, bu kez prime esas kazançlara eklenecek kalemler şu şekilde oluşuyor:



- 2023 yılı enflasyon güncellemesi





- 2024 Ocak ayı enflasyon artışı (Yüzde 37.57)



- 2024 Ocak ayı refah payı 11.68 puan... Dolayısıyla Şubat'ta yaptığınız sorgulamada 2023'te yapılan zamlar yer almıyor. Çünkü siz 2024'te emekli olduğunuz zaman kaç lira alacağınızı sormuş oluyorsunuz. Burada 2023'te çıkan rakama yüzde 49.25 eklemek hatalı hesaba yol açıyor. 2023'te çıkan rakamdan o yıla ait güncellemeleri çıkartmanız lazım.

Çünkü artık 2024 emekliliği için sorgu yaptınız. Siz Aralık'ta bu sistemde maaşınızı hesaplattığınızda 2023'te yapılan artışlar eklenerek bir rakam karşınıza çıkıyor. Fakat Şubat'ta 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım?" diye sorduğunuzda artık sadece 2024 hesaplamaya katılıyor ve 2023'teki artış ortadan kalkıyor. Yani 2023'te maaşınıza eklenen artışların hükmü kalmıyor çünkü siz Aralık 2023'te emekli olmadınız.

NİSAN'DA BÜYÜME EKLENİYOR

Nisan ayı ve sonrasında sorgulama yapanların ise ek kalemleri değişiyor. Çünkü 2023 büyüme rakamları da belli oluyor ve güncellemelere büyüme rakamları da eklenmiş oluyor:



- 2023 enflasyon güncellemesi



- 2024 Ocak zamları



- 2023 büyümenin yüzde 30 güncellemesi (Büyüme yüzde 5 çıkarsa 1.5 puan)