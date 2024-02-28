EYT’liye maaş hesabı: Hangi güncellemeler ekleniyor? Tarih neden önemli? Neler dikkate alınır?

SGK, daha önce internet sitesinde olan emekli aylık hesaplama robotunu e-Devlet sistemine taşıdı. Bu uygulama ile emekli olunca ne kadar maaş bağlanacağı hesaplanabiliyor.
SGK, daha önce internet sitesinde olan emekli aylık hesaplama robotunu e-Devlet sistemine taşıdı. Bu uygulama ile emekli olunca ne kadar maaş bağlanacağı hesaplanabiliyor.
SSK'lılar '4A'nın, Bağ-Kur'lular ise '4B'nin 'Emekli Aylığı Hesaplama' bölümünü tıklayacak. Gelen ekranlarda istenen bilgileri girdikten sonra tahmini emekli aylığı ve diğer bilgiler görüntülenebilecek. Ancak burada dikkat etmeniz gereken önemli ipuçları bulunuyor. Eğer bu ipuçlarına dikkat etmezseniz hesaplamalarınız yanlış çıkacak ve size zam yapılmadığını düşüneceksiniz. Peki bu sistem emekli aylığını nasıl hesaplıyor?
BUGÜNÜ SORUYORSUNUZ
Öncelikle bilmemiz gereken konu hesaplatma tarihiniz. Buraya başvuran sigortalılar "Bugün emekli olsam kaç lira aylık alırım?" sorusunun cevabını buluyor. Sorgulamanın yapıldığı güne göre bir hesaplama yapılıyor. Bunu örneklerle açıklayalım. Aralık 2023'te sorgularsanız prime esas kazançlarınıza şu kalemler eklenerek hesap yapılıyor:
- 2022 enflasyon oranı ile güncelleme
- 2023 Ocak (yüzde 30) ve Temmuz (yüzde 25) zamları
- Aralık'ta emekli olduysanız Ocak 2024'te yüzde 49.25 zam
- Emekli olmadıysanız sadece 2023 güncellemeleri... Aynı sigortalının bir de Şubat 2024'te sorgu yaptığını farz edersek, bu kez prime esas kazançlara eklenecek kalemler şu şekilde oluşuyor:
- 2023 yılı enflasyon güncellemesi
- 2024 Ocak ayı enflasyon artışı (Yüzde 37.57)
- 2024 Ocak ayı refah payı 11.68 puan... Dolayısıyla Şubat'ta yaptığınız sorgulamada 2023'te yapılan zamlar yer almıyor. Çünkü siz 2024'te emekli olduğunuz zaman kaç lira alacağınızı sormuş oluyorsunuz. Burada 2023'te çıkan rakama yüzde 49.25 eklemek hatalı hesaba yol açıyor. 2023'te çıkan rakamdan o yıla ait güncellemeleri çıkartmanız lazım.
Çünkü artık 2024 emekliliği için sorgu yaptınız. Siz Aralık'ta bu sistemde maaşınızı hesaplattığınızda 2023'te yapılan artışlar eklenerek bir rakam karşınıza çıkıyor. Fakat Şubat'ta 'Bugün emekli olsam kaç lira alırım?" diye sorduğunuzda artık sadece 2024 hesaplamaya katılıyor ve 2023'teki artış ortadan kalkıyor. Yani 2023'te maaşınıza eklenen artışların hükmü kalmıyor çünkü siz Aralık 2023'te emekli olmadınız.
NİSAN'DA BÜYÜME EKLENİYOR
Nisan ayı ve sonrasında sorgulama yapanların ise ek kalemleri değişiyor. Çünkü 2023 büyüme rakamları da belli oluyor ve güncellemelere büyüme rakamları da eklenmiş oluyor:
- 2023 enflasyon güncellemesi
- 2024 Ocak zamları
- 2023 büyümenin yüzde 30 güncellemesi (Büyüme yüzde 5 çıkarsa 1.5 puan)
TARİHE DİKKAT EDİN
Emekli aylığı hesaplatırken içinde bulunduğunuz yılın dikkate alındığını unutmayın. Ayrıca sorgu sırasında 'Bugün emekli olsam kaç lira aylık alırım?' sorusunun cevabını aldığınızı da unutmayın. Siz hangi tarihte emekli olacaksanız o tarihteki şartlara göre maaşınız hesaplanacak.
3 FARKLI DÖNEM
Emekli aylıklarında üç ayrı dönem için hesaplama yapılıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 20008 sonrası dönemler için arklı aylık bağlama oranları ve farklı güncellemeler ile maaş belirleniyor. 2000 öncesinde aylık bağlama oranları daha yüksek iken sonraki dönemde düşüyor ancak enflasyon büyüme gibi farklı güncellemeler devreye giriyor.
Emekli maaşını belirleyen en önemli parametre ise sizin SGK'ya bildirilen brüt maaşınız. Yani prime esas kazancınız. Bu kazançlarınız ne kadar yüksekse emekli maaşınız da yüksek oluyor. Çalışma hayatı boyunca asgari ücret alan birisinin emekli maaşı da düşük hesaplanıyor.