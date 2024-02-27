SGK şartları duyurdu! 1 değil 2 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur emeklisi için ikili müjde: Minimum 800 gün primle...

Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş alma hakkı veriyor. Peki, bu haklardan faydalanmak için neler gerekiyor? İşte detaylar ve merak edilenler...
Ülkemizde sosyal güvenlik mevzuatı, belirli şartları sağlayan emeklilere ve emekli yakınlarına çift maaş alma hakkı veriyor. Peki, bu haklardan faydalanmak için neler gerekiyor? İşte detaylar ve merak edilenler...
1. Vefat Eden Eşten Maaş Alma Durumu:
Bir sigortalı vefat ettiğinde, eğer sigortalılık süresi uygunsa eşine aylık bağlanır. Eşin cinsiyeti veya kendi çalışma durumu bu bağlamda önemli değildir. Eğer dul kalan eş çalışmıyor veya emekli değilse, vefat eden eşin aylığının yüzde 75'i ödenir. Ancak çalışan veya emekli bir eş söz konusu ise, bu durumda aylık oranı yüzde 50'ye düşer. Eğer ayrıca maaş alma şartlarını karşılayan çocuklar varsa, ödeme belirli oranlarda pay edilir.
2. Eşten Aylık Bağlanması İçin Gerekli Prim:
Vefat eden sigortalının yakınlarına aylık bağlanabilmesi için belirli bir prim tutarını tamamlanmış olması gerekir. Minimum olarak bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya SSK sigortalıları için en az 5 yıl sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
3. Emekli Olan ve Eşinden Maaş Alan Kişinin Durumu:
Emekli olan ve eşinden maaş alan bir kişiye, aylık oranına göre en az belirli bir miktar ödenir. Son düzenlemelere göre, bu miktar en az 15 bin ya da 17 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. İkramiye ise, iki ayrı ödeme alanlara en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden yatırılır.
4. Hem Eşten Hem Anne-Babadan Maaş Alma Durumu:
2008 öncesinde vefat eden sigortalıların yakınları, farklı kurumlardan hem yetim hem de dul aylığı alabilmekteydi. Ancak 2008 sonrasında bu sistem değiştirilmiş ve yüksek olan aylık tercih edilerek alınmaktadır.