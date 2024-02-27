SGK şartları duyurdu! 1 değil 2 maaş birden alabilirsiniz! SSK, Bağ-Kur emeklisi için ikili müjde: Minimum 800 gün primle...





3. Emekli Olan ve Eşinden Maaş Alan Kişinin Durumu:

Emekli olan ve eşinden maaş alan bir kişiye, aylık oranına göre en az belirli bir miktar ödenir. Son düzenlemelere göre, bu miktar en az 15 bin ya da 17 bin 500 lira olarak belirlenmiştir. İkramiye ise, iki ayrı ödeme alanlara en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden yatırılır.