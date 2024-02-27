ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...

* Emekli olan ve eşinin aylığı alan bir kişiye en az ne kadar ödeniyor? İkramiye de çift mi veriliyor.

En düşük emekli aylığı ödemesi 10 bin liraya çıktı. Eşi vefat edene ölüm aylığı oranı yüzde 50 ise 5 bin liradan, yüzde 75 ise 5 bin liradan az aylık ödemesi yapılamıyor. Hem emekli aylığı hem eşinden maaş alan bir kişiye alt sınır aylığı düzenlemesi kapsamında aylık oranına göre en az 15 bin ya da 17 bin 500 lira ödeniyor. İkramiye ise iki ayrı ödeme alanlara en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden yatırılıyor. Kişi hem emekli hem ölüm aylığı alıyorsa, kendi emekliliğinden dolayı 3'er bin lira bayram ikramiyesi alabilir.