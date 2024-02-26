Ticaret Bakanlığı acımadı! Tüketiciyi aldatanlara 47.9 milyonluk ceza

"Reklam Kurulu'nun 13 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilen 342 sayılı toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalar incelendi.

Reklam Kurulu'nun bu ayki toplantısında görüşülen 185 adet dosyadan 157'si mevzuata aykırı bulunurken söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezası ile birlikte toplam 24 milyon 16 bin 573 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

47.9 MİLYONLUK CEZA

Reklam Kurulu bu yılın ilk iki ayında toplam 345 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulundu. Tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 296 adet dosya hakkında durdurma cezasının yanı sıra, toplam 47 milyon 900 bin 904 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

TOPLANTININ ANA GÜNDEM KONUSUNU TÜKETİCİLERİN SAĞLIĞINI İLGİLENDİREN REKLAMLAR OLUŞTURDU

Özellikle mevsimsel değişikliklerle birlikte tüketici sağlığına yönelik dönemsel reklamların ön plana çıkmasıyla birlikte, başta takviye edici gıdalar olmak üzere, gıda ve kozmetik ürünleri gibi doğrudan tüketicilerin kullanımına yönelik sağlık beyanı içeren ürün reklamları ve sağlık hizmetlerine ilişkin reklamlar Reklam Kurulu tarafından titizlikle takip edilmekte ve incelenmektedir.