1996 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI
9 Eylül 1999'dan itibaren sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı bulunuyor. Bu hak, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartı ile sağlanıyor. İlgili şartları yerine getiren sigortalılar, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve gerekli prim gününü tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanıyor.
DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK
Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak 2160 güne kadar ek prim kazanabiliyor. Bu, çocuklarının sağ olması ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde prim yatırılmamış olması şartına bağlı.
Askerlik borçlanması ise, askerlik öncesi dönemde sigortalı olarak çalışmış kişilerin, emeklilik prim gün sayısını artırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim günü eksik olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.
YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI
Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanmasıyla mümkün hale geliyor. 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeme ile erişilebilen bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına sahip.