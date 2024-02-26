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1996 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

Milyonlarca çalışanın merak ettiği konulardan birisi de emeklilik yaşı oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanların emeklilik planlamalarını kolaylaştırmak için geçtiğimiz yıllarda emeklilik hesaplama tablosu yayımladı. Resmi internet sitesinde yer alan bu tablo vatandaşların emeklilik yaşını ve gereken prim gün sayısını hesaplayarak ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor. Bu hesaplama tablosu emeklilik planlamasında yaşanan belirsizlikleri gidermeyi amaçlıyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 09:14 Güncelleme 26 Şubat 2024, 09:14
1996 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

SGK emeklilik sürecini daha şeffaf, daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde yer alan güncel emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşlara emeklilik yaşlarını ve gereken prim gün sayılarını belirleyerek ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor.

EMEKLİLİK İÇİN ÜÇ ANA ŞART

Yaş: Emeklilik için belirli bir yaşın doldurulması gerekiyor. Bu yaş, sigortalılık süresine ve prim gün sayısına göre değişiyor.
Hizmet Süresi: Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmak gerekiyor. Bu süre, emeklilik türüne göre değişiyor.
Prim Gün Sayısı: Emeklilik için belirli bir sayıda prim günü ödemiş olmak gerekiyor. Bu sayı da emeklilik türüne göre değişiyor.

ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

SGK, bazı çalışanlar için erken emeklilik imkanı da sunuyor. 10 yıl (3600 gün) çalışma süresine veya bu süreye eşdeğer borçlanma yapma hakkına sahip sigortalılar, erken emeklilik avantajlarından yararlanabiliyor.

1999 SONRASI KISMİ EMEKLİLİK HAKLARI

9 Eylül 1999'dan itibaren sigortalı olan vatandaşlar için kısmi emeklilik hakkı bulunuyor. Bu hak, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 gün prim ödeme şartı ile sağlanıyor. İlgili şartları yerine getiren sigortalılar, ilk sigortalandıkları tarihten itibaren 25 yıl geçtikten ve gerekli prim gününü tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanıyor.

DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASI İLE EMEKLİLİK

Kadın çalışanlar, doğum borçlanması yaparak 2160 güne kadar ek prim kazanabiliyor. Bu, çocuklarının sağ olması ve doğumdan sonraki ilk iki yıl içinde prim yatırılmamış olması şartına bağlı.

Askerlik borçlanması ise, askerlik öncesi dönemde sigortalı olarak çalışmış kişilerin, emeklilik prim gün sayısını artırmasına olanak tanıyor. Bu, özellikle emeklilik yaşı gelmiş ancak prim günü eksik olan vatandaşlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

YAŞTAN EMEKLİLİK KOŞULLARI

Yaştan emeklilik, belirli bir prim günü, sigortalılık süresi ve yaşın tamamlanmasıyla mümkün hale geliyor. 3600, 4500 ve 5400 gün prim ödeme ile erişilebilen bu sistem, kadın ve erkekler için farklı yaş şartlarına sahip.

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