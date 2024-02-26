1996 1998 2002 sigorta girişi olan yaşadı! 10 15 yıllık primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu

SGK emekli lik sürecini daha şeffaf, daha anlaşılır ve erişilebilir hale getirmek için yeni adımlar atmaya devam ediyor. Resmi internet sitesinde yer alan güncel emeklilik hesaplama tablosu, vatandaşlara emeklilik yaşlarını ve gereken prim gün sayılarını belirleyerek ne zaman emekli olabileceklerini gösteriyor.

EMEKLİLİK İÇİN ÜÇ ANA ŞART

Yaş: Emeklilik için belirli bir yaşın doldurulması gerekiyor. Bu yaş, sigortalılık süresine ve prim gün sayısına göre değişiyor.

Hizmet Süresi: Emeklilik için belirli bir süre sigortalı olarak çalışmış olmak gerekiyor. Bu süre, emeklilik türüne göre değişiyor.

Prim Gün Sayısı: Emeklilik için belirli bir sayıda prim günü ödemiş olmak gerekiyor. Bu sayı da emeklilik türüne göre değişiyor.