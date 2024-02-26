Mazot ve Gübre Desteği Şubat ayı il il ödeme takvimi 2024! Zamlı mazot ve gübre desteği yattı mı? TC son haneye göre ödeme listesi

Toplamda 5 farklı kalemde gerçekleştirilen bu ödemeler, çiftçilerin ekonomik durumlarına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ancak, mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. 2024 yılında ekim ayından itibaren başlayan mazot gübre desteklerinin bir sonraki ödeme tarihi ile ilgili Bakanlık'tan henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili gelecek açıklamaların takip edilmesi önem arz etmektedir.