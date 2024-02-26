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Mazot ve Gübre Desteği Şubat ayı il il ödeme takvimi 2024! Zamlı mazot ve gübre desteği yattı mı? TC son haneye göre ödeme listesi

Milyonlarca çiftçinin gündemini meşgul eden mazot ve gübre desteği ödeme tarihi hakkında aramalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilere yönelik bu önemli destek ödemeleri için takvimin ne zaman netleşeceği merak konusu oldu. Son olarak, tarımsal destekleme ödemelerinin 295 milyon 531 bin TL'lik kısmı çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 20:45 Güncelleme 26 Şubat 2024, 20:45
Mazot ve Gübre Desteği Şubat ayı il il ödeme takvimi 2024! Zamlı mazot ve gübre desteği yattı mı? TC son haneye göre ödeme listesi

Şubat ayının son günlerinde tarım sektöründe çiftçi destek ödemeleri ve mazot gübre desteği ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 16 Şubat tarihinde yaptığı açıklama ile 295 milyon 531 bin TL tutarındaki tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Bu ödemeler, çeşitli tarımsal alanlarda yapılan desteklemeleri içeriyor:

Su Ürünleri Yetiştiriciliği desteği kapsamında 125 milyon 328 bin 255 TL,

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 78 milyon 274 bin 346 TL,

Yem Bitkileri desteği kapsamında 38 milyon 438 bin 724 TL,

Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 34 milyon 115 bin 740 TL,

Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 19 milyon 373 bin 935 TL.

Toplamda 5 farklı kalemde gerçekleştirilen bu ödemeler, çiftçilerin ekonomik durumlarına önemli bir katkı sağlamaktadır.

Ancak, mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. 2024 yılında ekim ayından itibaren başlayan mazot gübre desteklerinin bir sonraki ödeme tarihi ile ilgili Bakanlık'tan henüz bir duyuru gelmedi. Konuyla ilgili gelecek açıklamaların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Çiftçiler, destek ödemelerini ve ödeme tarihlerini sorgulamak için e-Devlet üzerinden Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giriş yapabilirler. Bu sistem üzerinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ödeme sorgulaması yapılabilir.

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek için haberlerimizi ve resmi duyuruları dikkatle izlemeye devam edeceğiz. Tarımsal desteklemelerin düzenli ve zamanında yapılması, çiftçilerin ekonomik güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.

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