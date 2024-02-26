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Emekli maaşları ve ikramiyeleri değişecek! Zam için gözler o tarihte! 1. derece memurlar...

TBMM gündemi, son dönemde memurların ve kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile yoğun bir şekilde meşgul ediliyor. Birinci derece memurlara yönelik 3600 ek gösterge uygulamasının hayata geçirilip geçirilmeyeceği merak konusu olurken, bu konuda yapılan çalışmalar ve beklentiler dikkatle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 20:23 Güncelleme 26 Şubat 2024, 20:23
Emekli maaşları ve ikramiyeleri değişecek! Zam için gözler o tarihte! 1. derece memurlar...

Memuriyet dereceleri ve eğitim durumlarına göre belirlenecek olan 3600 ek gösterge düzenlemesi için umutlar, torba yasa kapsamında yapılan çalışmalara bağlanmış durumda. Geçtiğimiz Aralık ayında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Işıkhan, 3600 ek göstergenin hayata geçeceğini duyurmuştu. Bu haberle birlikte, birçok kamu çalışanı ve memur, düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve kimlere yönelik olacağını merak etmeye başladı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.

Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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