12 bin TL borç kapatma kredisi müjdesi çıktı! Tek kuruş faiz yok, 12 ayda eşit taksitle ödeme yapılacak! Ziraat, Vakıfbank...

Basın İlan Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle, borç para ve yardım alabilecek kişilerin kapsamı genişletildi. Artık sadece basın mensupları değil, İletişim Başkanlığı çalışanları ile sendika ve basın derneklerinde çalışanlar da bu haktan yararlanabilecekler.
Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul kararını açıkladı ve artış yapılmasını kararlaştırdı.
Basın mensubu, İletişim Başkanlığı çalışanları, Basın İlan Kurumu'nda temsilci bulundurma hakkına sahip sendika ve basın derneklerinde çalışanlar borç para ve yardım alabilecek.
Faizsiz olarak verilecek borç para ve yardımlar 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yeni tarife üzerinden dağıtılacak.