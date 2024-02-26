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Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?

2023’te kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri için beyanname ve ilk taksiti ödeme süreci 1 Mart’ta başlıyor. Hazır beyan sistemi büyük kolaylık sağlarken, eğitim, sağlık, sigorta gibi masraflar gelirden düşülebiliyor...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?

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Kira geliri elde eden ev sahipleri dikkat! Beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor. 2023 yılı içinde 21 bin lira ve üstünde mesken kira geliri elde edenlerin Mart ayında beyannamelerini vermesi ve ilk taksiti yatırması gerekiyor. İşte detayları...

HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde 2 yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebiliyor.



GERÇEK GİDERİ SEÇENLER HANGİ GİDERLERİ İNDİREBİLİR?
Kiraya veren tarafından, kiraya verilen ev için ödenen; aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, amortisman, sigorta, onarım, idare giderleri, sözleşmeye, kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar
Gayrimenkul için yapılan ve bunlara harcanan borçların faiz giderleri,
Konut olarak kiraya verilen bir gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin yüzde 5'i,
Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli...



TÜM SİGORTA PRİMLERİ DÜŞÜLÜR MÜ?
Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü dikkate alınıyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor. BES katkı payları indirilemiyor.



HANGİ EĞİTİM-SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİLİR?
Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Kitap ve kırtasiye masrafları, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı masrafları, özel yurt masrafları dikkate alınabiliyor. Okul yemek masrafları ve vakıf üniversitelerine ödenen eğitim harcamaları ise indirim olarak dikkate alınamıyor.

NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?
İlk taksit damga vergisiyle birlikte 1 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz tarihine kadar ödenecek. Hesaplanan vergi; İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden anlaşmalı bankaların kartları ile ödenebilir. Anlaşmalı bankalardan, PTT'den ve vergi dairelerinden de ödeme yapılabilir.

İNDİRİLECEK GERÇEK GİDER NASIL HESAPLANIR?
Burada şu formül uygulanır:
Vergiye tabi hasılat=Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası
İndirilebilecek gider=(Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat 2023'te 120 bin lira kira geliri olan, gayrimenkulü ile ilgili 40 bin lira harcayan mükellefin kira gelirinden indirilecek gerçek gider tutarı şöyle: Vergiye tabi hasılat=120.000- 21.000 = 99.000 TL
İndirilebilecek gider = (40.000 x 99.000) / 120.000 = 33.000 TL

YÖNTEM DEĞİŞTİRİLİR Mİ?
Götürü gideri yöntemini seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemine dönemez. Gerçek gider yönteminden yararlanan mükellefler ise istedikleri zaman götürü gider yönteminden faydalanma hakkına sahiptir.

BEYANNAME VERİLMEZSE YA DA EKSİK BEYAN EDİLİRSE NE OLUR?
Bu durumda 2023 yılı için 21 bin liralık istisnadan yararlanılamaz. Ancak idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilirler. Kira gelirinin beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin vergi dairesince tespit edilmesi halinde, vergi dairesi tarafından cezalı tarhiyat yapılır.

HANGİ YOLLARLA VERİLİR?
Mükelleflere beyanname vermeleri için tanınan süre 1 Nisan'da sona erecek. Beyannameler; Dijital Vergi Dairesi (Hazır Beyan Sistemi) aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan mobil uygulaması aracılığıyla cep telefonundan, vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu, parola ve şifre ile Dijital Vergi Dairesi (e-Beyanname Sistemi) ile elektronik ortamdan, bağlı bulunulan (ikametgâhın bulunduğu yer) vergi dairesine kâğıt ortamında elden, ikametgâh adreslerine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden verilebilir.

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