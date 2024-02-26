Kira geliri 21 bin lirayı aşan ev sahipleri dikkat | Beyanname dönemi başlıyor! İlk taksit ne zaman? İndirilecek gider nasıl hesaplanır?





TÜM SİGORTA PRİMLERİ DÜŞÜLÜR MÜ?

Mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si ile ölüm, kaza, hastalık, sağlık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin yüzde 100'ü dikkate alınıyor. İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşamıyor. BES katkı payları indirilemiyor.





HANGİ EĞİTİM-SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİLİR?

Mükellefin kendisi, eşi ve çocukları için yapılan eğitim ve sağlık harcamaları beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebiliyor. Kitap ve kırtasiye masrafları, okul servis ücretleri, forma ve ayakkabı masrafları, özel yurt masrafları dikkate alınabiliyor. Okul yemek masrafları ve vakıf üniversitelerine ödenen eğitim harcamaları ise indirim olarak dikkate alınamıyor.

NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?

İlk taksit damga vergisiyle birlikte 1 Nisan, ikinci taksit ise 31 Temmuz tarihine kadar ödenecek. Hesaplanan vergi; İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden anlaşmalı bankaların kartları ile ödenebilir. Anlaşmalı bankalardan, PTT'den ve vergi dairelerinden de ödeme yapılabilir.

İNDİRİLECEK GERÇEK GİDER NASIL HESAPLANIR?

Burada şu formül uygulanır:

Vergiye tabi hasılat=Toplam hasılat - Konut kira geliri istisnası

İndirilebilecek gider=(Toplam gider x vergiye tabi hasılat) / Toplam hasılat 2023'te 120 bin lira kira geliri olan, gayrimenkulü ile ilgili 40 bin lira harcayan mükellefin kira gelirinden indirilecek gerçek gider tutarı şöyle: Vergiye tabi hasılat=120.000- 21.000 = 99.000 TL

İndirilebilecek gider = (40.000 x 99.000) / 120.000 = 33.000 TL