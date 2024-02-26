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Emekliye 6 bin TL ikramiye bu hafta tamamlanıyor! Ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyesine yüzde 50 zam yarın TBMM Genel Kurulu’na geliyor. Emekliler ilk ikramiyeyi 10 Nisan’dan önce, ikincisini de Haziran’da hesabında görecek...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Şubat 2024 Güncelleme 26 Şubat 2024, 07:01
Emekliye 6 bin TL ikramiye bu hafta tamamlanıyor! Ödeme tarihleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu, emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. Yargı Paketi'nin görüşmelerine yarın başlayacak.

Düzenlemenin bu hafta yasalaşması bekleniyor. İkramiye düzenlemesi TBMM maratonunun tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayıyla birlikte de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İlk ikramiye ödemesi 10-12 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk ikramiyenin ödeme takvimini duyuracak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapmış EYT'liler de bu ödemeyi alabilecek.

Emekliler 3 bin lira alırken; dul ve yetimlere de aylık oranı yüzde 75 ise 2 bin 250, yüzde 50 ise bin 500, yüzde 25 ise 750 lira verilecek. Aynı ödeme 16-19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Temmuz'da ise emeklileri maaş zamları bekliyor.

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