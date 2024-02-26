Emekliye 6 bin TL ikramiye bu hafta tamamlanıyor! Ödeme tarihleri belli oldu

Emekliler 3 bin lira alırken; dul ve yetimlere de aylık oranı yüzde 75 ise 2 bin 250, yüzde 50 ise bin 500, yüzde 25 ise 750 lira verilecek. Aynı ödeme 16-19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de yapılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Temmuz'da ise emeklileri maaş zamları bekliyor.

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