Erken emeklilik için yeni jestler kapıda! SGK’dan sigorta tarihi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 sonrası olana şahane haber geldi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), çalışma hayatını derinden etkileyecek önemli reformlar gündeme gelecek. Özellikle ev kadınları ve Bağ-Kur sigortalıları için getirilen düzenlemeler, erken emekliliğin kapılarını aralayarak geniş bir kesimi kapsayacak gibi görünüyor.

5400 gün prim ödeme şartı getirilen bu düzenlemeyle, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha da kolaylaşacak. Anneler için ise yıpranma payı benzeri ek prim günü kazanımı ve yaş indirimi gibi destekler sunulacak.