SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Erken emeklilik için yeni jestler kapıda! SGK'dan sigorta tarihi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 sonrası olana şahane haber geldi

Çalışma hayatında reformlar hız kesmeden devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi beklenen yeni reformlar çalışma hayatında önemli bir dönüşümü müjdeliyor. Bu reformlar özellikle ev kadınları ve Bağ-Kur'luları için erken emeklilik imkanı sunacak. TBMM'nin gündemine gelecek olan reformlar ev kadınları ve Bağ-Kur'luları başta olmak üzere emeklilik hayali kuran herkes için yeni olanaklar sunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 08:48 Güncelleme 27 Şubat 2024, 08:48
Erken emeklilik için yeni jestler kapıda! SGK’dan sigorta tarihi 91-92-94-95-97-99 ve 2008 sonrası olana şahane haber geldi

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), çalışma hayatını derinden etkileyecek önemli reformlar gündeme gelecek. Özellikle ev kadınları ve Bağ-Kur sigortalıları için getirilen düzenlemeler, erken emekliliğin kapılarını aralayarak geniş bir kesimi kapsayacak gibi görünüyor.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ

Ev kadınlarına yönelik reform onların sosyal güvence altına alınmasını ve emeklilik haklarından yararlanmalarını sağlayacak.

5400 gün prim ödeme şartı getirilen bu düzenlemeyle, daha önce çalışmış ve prim ödemiş kadınlar için emeklilik süreci daha da kolaylaşacak. Anneler için ise yıpranma payı benzeri ek prim günü kazanımı ve yaş indirimi gibi destekler sunulacak.

BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

Bağ-Kur kapsamındaki reform ise, 8 Eylül 1999 öncesi ve sonrası için farklı uygulanan prim gün sayısını eşitleyerek, 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne indiriyor.

Bu düzenleme özellikle küçük esnafı kapsayacak şekilde tasarlandı. Kuaför, terzi, bakkal gibi küçük işletmeciler, artık 7200 gün prim ödeme şartını tamamlamaları halinde emeklilik haklarına kavuşacak.

Yeni düzenleme Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için de önemli bir fırsat sunuyor. Yaş şartını tamamlamış ancak gerekli prim gün sayısını dolduramamış küçük esnaf, 7200 gün prim ödeme şartını yerine getirdiği anda emeklilik hakkını elde edebilecek. Bu sayede, birçok kişi 5 yıl daha erken emeklilik şansı bulacak.

SOSYAL GÜVENCE VE DEVLET DESTEĞİ

Aile Koruma Paketi kapsamında, çalışma imkanı bulamayan veya emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınları için sosyal güvence sistemi devreye alınacak.

Devlet, kadınların isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak, emeklilik yolunda önemli bir destek sağlayacak. 2024 yılında ödenecek aylık prim ve devlet desteği miktarları da belirlendi.

Aylık ödeme (2024): 6.400,64 TL
Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL
Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
13 maddede gerçek belediyecilik! AK Parti çerçeveyi çizdi! Yol haritasını ortaya koydu
İplikleri pazara çıkıyor! DEM’li Sırrı Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor
Emekliye promosyon artırma formülü! Başka bankaya nasıl geçilir? Kampanyalarda kim, ne veriyor? Ödeme aynı yerde nasıl yükseltilir?
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı! İstanbul yarışında son durum ne?
Yahudi ’Baron’ Jacob Rothschild öldü! Terör devleti İsrail’i nasıl kurduklarını tek tek itiraf etmişti: 3 bin yıllık kanlı plan
HONOR, MWC 2024’te yapay zekanın sınırlarını zorluyor
Kredi kartı aidatı ödeyenler dikkat! Ödediğiniz aidatların iadesini almanız mümkün
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Galatasaray evinde seriyi sürdürdü! Antalyaspor’u da geçtiler
Bu bir ’kişi kendinden bilir işi’ haberidir! Murat Kurum’a ’İsrail’ iftirası atan İmamoğlu ve ekibinin reklam çalışmalarında ’İsrail’ izi
Ukrayna’da gizli CIA üssü: 10 yıldır mayın tarlalarının arasında saklanıyor! Wall Street Journal ortaya çıkardı: Kiev’in casuslarını ABD eğitiyor
Başkan Erdoğan Sirkeci-Kazlıçeşme metrosunu hizmete aldı ilk seferi yaptı! Sefer süresi 20 dakikaya indi: 15 gün ücretsiz
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun paralı trolleri yine iş başında! Murat Kurum’un videosunu kesip alçak algı operasyonuna soyundular
Beslediği trol ifşa etti! Ekrem İmamoğlu ile İngiltere Büyükelçiliğinden siyasi operasyon: Amine Cansu Çelik nasıl istifa etti?
SON DAKİKA