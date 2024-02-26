Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Açılışta BIST 100 endeksi , önceki kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 9.411,11 puana çıktı.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.