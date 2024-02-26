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Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı

Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,39 yükselişle 9.411,11 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 10:46 Güncelleme 26 Şubat 2024, 10:46
Son dakika: Borsa İstanbul BIST 100 endeksi haftaya rekorla başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,91 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 9.411,11 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,52 ile turizm oldu.

Cuma günü, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 9.374,20 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Endeks gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 9.416,70 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, geçen hafta Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasıyla artan risk iştahının yerini temkinli bir seyre bıraktığını belirterek, bu hafta ABD'de ve yurt içinde büyüme verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki Genel Kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de 284 baz puana indi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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