15 bin 880 liraya kadar varıyor | Çalışmayana 7 destek: İşsizlik maaşı, iş arama-bulma parası, harçlık verilen meslek kursları...

Ancak brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Hesaplanan tutardan sadece damga vergisi kesiliyor. Damga vergisi kesilmiş olarak en fazla 15 bin 880 lira ödeniyor. Son 4 aydan hesaplama yapıldığı için en düşük tutar ise aydan aya değişiyor. Aralık'ta ayrılana en az 5 bin 325, Ocak'ta ayrılana 5 bin 978 lira ödenirken, damga vergisi kesilmiş olarak en düşük tutar Şubat'ta çıkılırsa 6 bin 632, Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 7 bin 940 lira olacak.

İŞ ARAMA VE İŞ BULMA YARDIMI: Sosyal yardım alan bir kişi, iş görüşmesine gitmesi halinde sağlık raporu, fotoğraf ve benzeri giderleri için 1 yıl içinde azami 3 kere olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar bu yıl bin 700 liraya yükseldi. Ayrıca, sosyal yardım alan kişiye, işe yerleşmesi durumunda, 1 yılda 1 defaya mahsus olmak üzere, aylık brüt asgari ücretin 1/3'ü kadar nakdi yardım veriliyor. Bu tutar da yeni asgari ücrete göre 6 bin 667 lira 50 kuruş oldu.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI:

İŞKUR'a kayıt yaptıran işsizler, işbaşı eğitim programlarına da katılabiliyor. İşbaşı eğitim programları haftada 45 saat, ayda 26 gün olarak uygulanıyor. İş arayan vatandaşlardan bu programlara katılanlara günlük 653,93 lira ödeniyor.

Günlük ödeme öğrenciler için 490,45-653,93 lira, işsizlik ödeneği alanlar için 326,97 lira olurken; geleceğin meslekleri olarak belirlenen alanlarda düzenlenen programlarda ise katılımcılara günlük 719,32 lira veriliyor. Programların azami süresi alanına göre 3, 6 ya da 9 ay oluyor. İşsizlik maaşı alanlar bu programlara katılıp ayrıca günlük 326,97, aylık 8 bin 501 lira alabiliyor. İşsizlik maaşı ile birlikte aylık toplam 24 bin 381 liraya varan gelir imkanı bulunuyor.