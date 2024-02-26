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SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik mührü basıldı! Bu 45 mesleği yapan erken emekli olur!

Günümüzde, ağır iş kollarında çalışan bireyler için erken emeklilik, önemli bir konu haline geldi. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen sistem, belirli mesleklerde çalışanlara çalışılan sürelere göre belli oranlarda ek gün kazandırarak emeklilik yaşını düşürme imkanı sunuyor. Bu hak, geniş bir yelpazede hem kamu hem de özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsıyor.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 23:19 Güncelleme 26 Şubat 2024, 23:19
SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik mührü basıldı! Bu 45 mesleği yapan erken emekli olur!

Erken emeklilik, özellikle ağır işlerde çalışan bireyler için tanınan bir hak olmasına rağmen, bu hakkın kapsamının daha fazla meslek grubunu içermesi yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunmaktadır. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir çalışan kitlesine sunulması amacıyla dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.

45 MESLEK LİSTEDE

Erken emeklilik özellikle ağır iş kollarında çalışanlar için büyük önem taşıyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen bu sistem çalışılan sürelere göre belirli oranlarda gün ekleyerek emeklilik yaşını düşürmeyi mümkün kılıyor. Bu hak, kamu ve özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsıyor ve binlerce çalışan için erken emeklilik imkanı sunuyor.

ERKEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANABİLECEK MESLEKLER

Erken emeklilikten yararlanabilecek meslekler arasında çimento fabrikası çalışanları, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler bulunmakta.

Bu meslek grupları yıllık çalışmalarına ek olarak 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

SÜRE SINIRLAMALARI VE ŞARTLAR

Erken emeklilik sisteminde her meslek için belirlenen süre sınırları bulunuyor. Bu süre genellikle 5 yıl ile sınırlı olmakla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensupları için 8 yıla kadar uzayabiliyor.

Ayrıca yeraltı işlerinde çalışanlar için 1.800 gün, diğer sigortalılar için ise 3.600 gün FHSZ kapsamında çalışma şartı aranıyor.

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