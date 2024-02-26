SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik mührü basıldı! Bu 45 mesleği yapan erken emekli olur!

Erken emeklilik, özellikle ağır işlerde çalışan bireyler için tanınan bir hak olmasına rağmen, bu hakkın kapsamının daha fazla meslek grubunu içermesi yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunmaktadır. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir çalışan kitlesine sunulması amacıyla dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.
45 MESLEK LİSTEDE
Erken emeklilik özellikle ağır iş kollarında çalışanlar için büyük önem taşıyor. Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ) adı verilen bu sistem çalışılan sürelere göre belirli oranlarda gün ekleyerek emeklilik yaşını düşürmeyi mümkün kılıyor. Bu hak, kamu ve özel sektörde 45 farklı meslek dalını kapsıyor ve binlerce çalışan için erken emeklilik imkanı sunuyor.
ERKEN EMEKLİLİKTEN FAYDALANABİLECEK MESLEKLER
Erken emeklilikten yararlanabilecek meslekler arasında çimento fabrikası çalışanları, madenciler, sağlık çalışanları ve gazeteciler bulunmakta.
Bu meslek grupları yıllık çalışmalarına ek olarak 60 ila 180 gün arasında değişen sürelerde erken emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.