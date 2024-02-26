SGK yıpranma payı listesi ile 10 yılda erken emeklilik mührü basıldı! Bu 45 mesleği yapan erken emekli olur!

Erken emeklilik, özellikle ağır işlerde çalışan bireyler için tanınan bir hak olmasına rağmen, bu hakkın kapsamının daha fazla meslek grubunu içermesi yönünde hem kamu hem de özel sektörden artan talepler bulunmaktadır. Bu talepler, erken emeklilik avantajlarının daha geniş bir çalışan kitlesine sunulması amacıyla dikkate alınmakta ve değerlendirilmektedir.