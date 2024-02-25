İkinci el araç alırken dikkat: 5 maddede paranızı koruyun!

Uzmanlar, araç alırken mutlaka ekspertiz raporunun incelenmesini, onun öncesinde de 5 detayın araç başında mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyor.



1) Ekspertiz öncesi hem arka hem de ön kısımdaki far ve sinyal ışıklarının aynı simetride olup olmadığı kontrol edilmeli.



2) Kaporta aksamındaki renk tonu farklılığına dikkat edilmeli. Kapı altlarında paslanma ve boya döküntüsü var mı diye bakılmalı.



3) Hava yastığının olduğu bölümde yırtık, kırık, tamir işlemi ya da kaplama olup olmadığı incelenmeli.



4) Araç çalıştırılarak egzoz dumanının rengi kontrol edilmeli.



5) Araç çalıştırıldıktan sonra motorda beklenenin aksine anormal bir sesin olup olmadığı dinlenmeli.

Murathan YILDIRIM

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