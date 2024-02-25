İkinci el araç alırken dikkat: 5 maddede paranızı koruyun!

İkinci el araç almak isteyen ancak otomobillere ilişkin yeterli bilgi altyapısına sahip olmayan birçok vatandaş, ilk incelemede hangi kontrolleri yapması gerektiğini kestiremiyor.
İkinci el araç almak isteyen ancak otomobillere ilişkin yeterli bilgi altyapısına sahip olmayan birçok vatandaş, ilk incelemede hangi kontrolleri yapması gerektiğini kestiremiyor.
Bilinçsizce yapılan incelemeler ve ekspertize götürülmeden alınan araçlar, sonraki süreçte büyük bir pişmanlığı da beraberinde getirebiliyor.
Uzmanlar, araç alırken mutlaka ekspertiz raporunun incelenmesini, onun öncesinde de 5 detayın araç başında mutlaka kontrol edilmesini tavsiye ediyor.
1) Ekspertiz öncesi hem arka hem de ön kısımdaki far ve sinyal ışıklarının aynı simetride olup olmadığı kontrol edilmeli.
2) Kaporta aksamındaki renk tonu farklılığına dikkat edilmeli. Kapı altlarında paslanma ve boya döküntüsü var mı diye bakılmalı.
3) Hava yastığının olduğu bölümde yırtık, kırık, tamir işlemi ya da kaplama olup olmadığı incelenmeli.
4) Araç çalıştırılarak egzoz dumanının rengi kontrol edilmeli.
5) Araç çalıştırıldıktan sonra motorda beklenenin aksine anormal bir sesin olup olmadığı dinlenmeli.
Murathan YILDIRIM