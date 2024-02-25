Bakanlık düzenleme yaptı: Gıdada etiket oyununa son!

Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek "Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte 'muzlu süt' yerine 'muz aromalı süt' yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, '... tadında', '... lezzeti', '... keyfi " gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde 'tereyağı keyfi ' veya 'tereyağı lezzeti' ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, 'dondurma keyfi ', 'dondurma lezzeti' gibi ifadelerle satılamayacak" dedi.

PET ŞİŞELER OYUNCAK OLUYOR

İlkokul öğrencileri pet şişeleri toplayarak 3D yazıcılarla oyuncak yapıyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor. Hazırlanan oyuncaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda köy okullarında okuyan çocuklara hediye edilecek. Maya Okulları öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak için Pet Journey projesi başlattı. Bu kapsamda, 4. ve 5. sınıf öğrencileri ilk olarak geri dönüşüm pet şişeleri topluyor, okul içerisinde belirlenen noktalarda biriktiriyor. Böylelikle çevre koruma süreçlerine katılıyor.

TÜM AŞAMALARDA BULUNUYORLAR

4. sınıf öğrencileri, toplanan pet şişeleri Tasarım ve Beceri Atölyesine taşıyarak sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Atölyede düzenli bir şekilde dizilen pet şişelerin alt kısımları yetişkinler tarafından kesiliyor. 4. sınıf öğrencileri, pet şişeleri ince şeritler halinde hazırlarken, 5. sınıf öğrencileri kesilmiş pet şişeleri makineye yerleştiriliyor.

BAYRAM HEDİYESİ

Bütün aşamaların tamamlanmasının ardından filament (termoplastik malzemelerin 3D yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak şekillendirilmiş hali) haline getirilen pet şişeler 3D baskı teknolojisi kullanılarak oyuncağa dönüştürülüyor. Oyuncaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dostluk bağı kurulacak okullardaki öğrencilere hediye edilecek. Proje ile öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Burcu ŞEN