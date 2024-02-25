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Bakanlık düzenleme yaptı: Gıdada etiket oyununa son!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 25 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Şubat 2024 Güncelleme 25 Şubat 2024, 07:01
Bakanlık düzenleme yaptı: Gıdada etiket oyununa son!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması için gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksinde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirterek "Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz. İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte 'muzlu süt' yerine 'muz aromalı süt' yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, '... tadında', '... lezzeti', '... keyfi " gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde 'tereyağı keyfi ' veya 'tereyağı lezzeti' ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, 'dondurma keyfi ', 'dondurma lezzeti' gibi ifadelerle satılamayacak" dedi.

PET ŞİŞELER OYUNCAK OLUYOR
İlkokul öğrencileri pet şişeleri toplayarak 3D yazıcılarla oyuncak yapıyor, geri dönüşüme katkı sağlıyor. Hazırlanan oyuncaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda köy okullarında okuyan çocuklara hediye edilecek. Maya Okulları öğrencilere çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık kazandırmak için Pet Journey projesi başlattı. Bu kapsamda, 4. ve 5. sınıf öğrencileri ilk olarak geri dönüşüm pet şişeleri topluyor, okul içerisinde belirlenen noktalarda biriktiriyor. Böylelikle çevre koruma süreçlerine katılıyor.

TÜM AŞAMALARDA BULUNUYORLAR
4. sınıf öğrencileri, toplanan pet şişeleri Tasarım ve Beceri Atölyesine taşıyarak sorumluluk alma ve takım çalışması becerilerini geliştiriyor. Atölyede düzenli bir şekilde dizilen pet şişelerin alt kısımları yetişkinler tarafından kesiliyor. 4. sınıf öğrencileri, pet şişeleri ince şeritler halinde hazırlarken, 5. sınıf öğrencileri kesilmiş pet şişeleri makineye yerleştiriliyor.

BAYRAM HEDİYESİ
Bütün aşamaların tamamlanmasının ardından filament (termoplastik malzemelerin 3D yazıcılarda kullanılmak üzere özel olarak şekillendirilmiş hali) haline getirilen pet şişeler 3D baskı teknolojisi kullanılarak oyuncağa dönüştürülüyor. Oyuncaklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda dostluk bağı kurulacak okullardaki öğrencilere hediye edilecek. Proje ile öğrencilerin bilimsel düşünme, problem çözme ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilirken aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak pratik ve yenilikçi çözümler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Burcu ŞEN

KRİPTO PARALARA YENİ DÜZENLEME
Kripto para piyasasının yasal zemine oturtulması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Düzenleme ile kripto para piyasasında belli sınırı geçen kazançlardan vergi alınacak.

Düzenleme ile kripto para işlemi yürüten borsaların denetlenebilir ve şeffaf hale getirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda borsalara sermaye şartı getirilirken kuruluş sürecinde teminat istenecek. Kripto varlıkların ihraç ve dağıtımı, alım satım yapanların uyacakları ilkeler belirlenecek. Sektördeki şirketlere alt yapı çalışmaları için de belirli bir süre verilecek.

Çalışmada kripto varlıklara hangi şartlarda hukuki nitelik kazandırılacağı belirlendi. Kripto varlıkların belirli bir şifreleme ve algoritma üzerinden tanımlanması yasa teklifinde yer alacak. Ayrıca kripto varlıkların şifrelerinin kime ait olduğu net ifadelerle yasaya eklenecek. Avrupa Parlamentosu önceki yıl vergi alınmasına yönelik kararı onaylamıştı. Almanya'da 600 euro üzerinde değerler için kazanç vergisi uygulanıyor. İsveç, kripto vergisi kapsamında yüzde 30'a varan oranda kesinti yapıyor.

DOKTORLARA YENİ KADRO
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara ve İstanbul hariç tüm illerde yan dal uzmanı hekimler için 4924 sayılı Kanuna tabi, sözleşmeli pozisyonlar açılacağını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yan dal uzmanlarının ek ödeme tavanında artış sağlayan yasal düzenlemenin önceki gün Meclis'te kabul edildiğini anımsatarak, "Yan dal uzmanı hekimlerimiz için 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli pozisyonlar açılacak. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.



ÇİFTÇİYE 50 MİLYON TL
Tarım Bakanlığı'nın sosyal medya paylaşımında, 50 milyon 900 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi. Ödemeler kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 13 milyon 838 bin 744 lira, sertifikalı fidan kullanım desteklenmesi kapsamında 24 milyon 877 bin 104 lira, hayvan gen kaynakları desteği olarak 11 milyon 770 bin 500 lira ödendi.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIYORUZ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini açıkladı. Mehmet Şimşek şunları kaydetti: "FATF ülkemizin, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele sisteminin güçlendirilmesi için oluşturulan Eylem Planı'nın tüm maddelerini tamamladığı kararına varmıştır."

100 TURCORN GELİYOR
Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkarma çabamızda bizlere güç çarpanı olacak dev bir Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçilik ekosistemi inşa ediyoruz. İinsan kaynağımıza yatırım yapmaya devam edersek, girişimlerimizi finansman ve altyapı programlarıyla buluşturursak 2030 yılında 100 Turcorn ve 100 bin teknoloji girişimciliği hedefini gerçeğe dönüştüreceğiz." dedi.

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