Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projelerine bu yıl 520 milyon lira ödenek ayrıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesinin Desteklenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, karar kapsamında 81 ilde tarım arazilerinin etkin kullanımı amacıyla bitkisel üretimin geliştirilmesine yönelik proje uygulanacağını kaydetti.
YÜZDE 75 HİBELİ TOHUM
2021'den bu yana 81 ilde öncelikle işlenmeyen ve nadasa bırakılan araziler ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlardaki bitkisel üretimin artırılması amacıyla Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi'ni yürüttüklerini ve bu kapsamda üreticilere azami yüzde 75 hibeli olmak üzere tohum, fide ve fidan temin ettiklerini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:
"TAKE Projesi ile öncelikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulayarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasını, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesini sağlıyoruz. Edirne, Balıkesir, Çanakkale, Karabük ve Samsun'da su tüketiminin azaltılmasına yönelik 2 bin 513 dekar alanda çeltik üretiminde damla sulama sistemlerini devreye aldık. Kastamonu, Diyarbakır, Çankırı, Kırıkkale ve Düzce'de 18 bin 500 dekar alanda çeltik üretimine yönelik projelere kaynak tahsis ettik."