Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projelerine bu yıl 520 milyon lira ödenek ayrıldı

3 YILDA 950 MİLYON TL

TAKE projeleri kapsamında, 3 yılda bin 241 projeye toplam 950 milyon lira tutarında ayni destek sağlandığını bildiren Yumaklı, "Ekim yapılmayan araziler, nadas alanları ve işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar önceliklendirildi ve böylelikle 5.4 milyon dekar alanda bitkisel üretim gerçekleştirildi" dedi. Yumaklı, bu yıl da TAKE projelerini desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu: "2024 yılı için 520 milyon lira ödenek tahsis edilen, Cumhurbaşkanı kararında belirtilen başlıklardaki TAKE projeleri ile ülkemiz genelinde 1.73 milyon dekar arazide bitkisel üretim yapılmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda 2024 yılı için il müdürlüklerimizden gelen 456 proje değerlendirmeye alınmış olup 120 bine yakın çiftçimizin yararlanmasını öngörüyoruz. Bu yılki ödeneğimizin 200 milyon lirası 6 Şubat depreminden etkilenen, 320 milyon lirası da diğer illerimize ayrıldı."

