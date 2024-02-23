Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı: Yüzde 45’te sabit tutuldu

3 Şubat'ta Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Kurul gerçekleştirdiği son 8 toplantının tamamında faiz artırım kararı almıştı.

İÇ TALEP DENGELENİYOR PPK sonrası yapılan açıklamada, Ocak'ta aylık enflasyonun yılın ilk ayına özgü zamana bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükseldiği, manşet enflasyonun ise sınırlı artış kaydettiği belirtildi.

Açıklamada, "Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir" denildi.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talebin, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiğine vurgu yapılarak, "Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir" denildi. Para politikasındaki kararlı duruş ve güçlü TL mesajı, piyasada da karşılığını buldu. PPK öncesi 31.90 TL'ye kadar çıkan dolar, karar metni sonrası 30.95 TL'ye geriledi.