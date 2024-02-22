Elektronik, beyaz eşya, çeyiz ürünlerinde BİM İndirimi! 23 Şubat 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi yayımlandı!

BİM'in 23 Şubat 2024 tarihli aktüel kataloğu, alışverişseverler arasında büyük ilgiyle karşılanıyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri raflardaki yerini alan bu katalog, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. BİM'in bu haftaki kataloğunda birbirinden cazip ürünler yer alıyor.

BİM AKTÜEL 23 ŞUBAT 2024

HP Victus FA0008NT Gaming Laptop 27.999 TL

HP7N4W2AA Notebook 10.999 TL

LG 55' 4K Smart Nanocell Tv 20.999 TL

LG 55' UHD Smart Tv 18.999 TL

Casper Via M30 Plus Cep Telefonu 4.599 TL

Vivo Y16 Cep Telefonu 4.499 TL

Honor Choice X5 Pro Tws Kulaklık 949 TL