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1999-2002-2009 sigortalılara erken emeklilik meşalesi yanacak! Sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişi...

Bağkur prim gün sayısının düşürülmesiyle ilgili bekleyiş sürerken, milyonlarca Bağkur'lunun dikkatle takip ettiği son dakika gelişmeleri gündemde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları, esnafın erken emeklilik beklentisini artırıyor. 9000 olan prim gün sayısının 7200'e indirilmesi yönünde yapılan çalışmalar, esnaf ve Bağkur'lular arasında umut ve heyecan yaratıyor.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 07:31 Güncelleme 23 Şubat 2024, 07:31
1999-2002-2009 sigortalılara erken emeklilik meşalesi yanacak! Sigortayı 5 yıl geriye çekecek! 1.1 milyon kişi...

Emekli olmak isteyen Bağ-Kur'lular için heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Bağ-Kur'lular için prim gün şartının 9 binden 7 bin 200'e çekilmesi için yapılan hazırlıklar hızla devam ediyor. Bu reformun yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'luyu kapsayacağı belirtiliyor.

BAĞ-KUR'LUYU EMEKLİ YAPACAK ÇALIŞMA NE AŞAMADA?

Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, esnafın prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Bu vaadimizi de yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

DÜZENLEME KİMLERİ KAPSAYACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verilerine göre, isteğe bağlı sigortalılar haricinde halen 3 milyon civarında Bağ-Kur'lu bulunuyor. Bunların yaklaşık 1 milyonunun prim gün şartının düşürüleceği belirtiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle bakkal, kasap, berber, kuaför ve ayakkabı tamircisi gibi küçük esnafın prim gün şartı 7200'e indirilecek. Ancak küçük esnaf kapsamına kimlerin gireceği kanun teklifinin hazırlanmasıyla ortaya çıkacak.

Küçük esnaf tespitinde 10 ve altı personel kriteri konuşuluyor. 10 ve altında personel çalıştıran esnafın prim gün şartının 9 binden 7 bin 200 güne düşürülmesi bekleniyor.

KİMLER HEMEN AYLIĞA KAVUŞACAK?

Hazırlanacak kanun kapsamına giren kişiler, 9 bin yerine 7 bin 200 prim gününü tamamladıklarında, diğer koşulları da yerine getirmişse emekli olacak. Eğer Bağ-Kur reformu tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayan ve kapsama giren Bağ-Kur'lu erkek sigortalılardan 7 bin 200 prim gününü tamamlamış olanlar hemen emekli olabilecek.

Son 3.5 yıl avantajından yararlanmak için Bağ-Kur'dan SSK'ya geçmiş olanlar da SSK'daki çalışmaları 3.5 yıldan az ve 7200 günü tamamlamışlarsa Bağ-Kur kapsamında emekli olabilecek.

KİMLERİN YAŞI DA TAMAMLAMASI GEREKECEK?

8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve düzenleme kapsamına giren kadın ve erkek Bağ-Kur'luların da prim şartı bin 800 gün azalacak. Bu kişilerin prim gün şartı 7 bin 200'e inecek ancak yaş şartının da tamamlanması gerekecek. 7 bin 200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı doldurmuşsa emekli olabilecek.

Yani 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında işe başlayan kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında başlayanlarda ise 65'e varan yaşların da tamamlanması lazım.

"SSK'LI OLMALIYIM" ÇABASI BİTİYOR

Düzenleme daha az primle emekli olmak için son 3.5 yıl SSK'lı çalışma durumunu büyük ölçüde ortadan kaldıracak. 1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların emekli olacağı kurumu, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan bin 261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor.

1 Ekim 2008 sonrasında sigortalılığı başlayanlar ise hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emeklilik imkanı elde ediyor.

SSK'lılardan 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar 5 bin ile 5 bin 975 arasında, 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar 7 bin, 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlar 7 bin 200 prim günüyle emekli olabiliyor.

Yapılacak düzenlemeyle artık küçük esnaf olan Bağ-Kur'lular da 7 bin 200 günle emekli olabilecek.

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