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Kalyon PV, güneş panelinin 'ata tohumu'nu üretti

Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın (Kalyon PV) güneş paneli üretiminin ilk adımı olan "seed" imalatı, Türkiye'yi bu alanda Çin'den sonra ikinci sıraya taşıdı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Kalyon PV, güneş panelinin ’ata tohumu’nu üretti

Güneş enerjisi alanında sadece Türkiye'nin değil dünyanın sayılı yatırımlarına imza atan Kalyon Holding'in, güneş enerjisi alanındaki ilk yatırımı olan Kalyon Fotovoltaik Güneş Teknolojileri Fabrikası (Kalyon PV), yerli ve milli kaynaklarla geleceğin teknolojilerini bugünden üretme konusundaki atılımlarını sürdürüyor.

Kalyon PV, dünyada şimdiye kadar sadece Çin'in üretebildiği Seed'in üretimini gerçekleştirerek, Türkiye'ye adına bir milada imza attı. Güneş paneli üretiminin ilk adımı olan ingotun üretiminde kilit role sahip olan ve ingota kristal yapı kazandıran Seed, Kalyon PV'nin yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu yerli ve milli 'Ata Tohumu'na dönüştü. Kalyon PV CEO'su Ersan Tüfekçi, 'Ata Tohumu' ile panel üretiminde yüzde 90 yerlilik oranına ulaştıklarını belirterek, güneş teknolojileri alanında dünyadaki öncü marka algılarını güçlendirdiklerini kaydetti.

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