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22 ŞUBAT PİYASALARDA GÜN SONU | Borsa İstanbul'dan tarihi kapanış rekoru! İşte altın,döviz ve BIST100'de son durum...

Son dakika ekonomi haberleri... 22 Şubat'ta BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.406,27 puana taşıdı. Peki altın ve dövizde son durum ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 19:23 Güncelleme 22 Şubat 2024, 19:23
22 ŞUBAT PİYASALARDA GÜN SONU | Borsa İstanbul’dan tarihi kapanış rekoru! İşte altın,döviz ve BIST100’de son durum...

BIST 100 endeksi, güne 47,76 puan ve yüzde 0,51 artışla 9.359,58 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.282,31, en yüksek 9.406,27 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 9.347,17 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te tuttu.


TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana geriledi. Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da büyüme ve GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 22 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 22 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,47'den, bileşik getirisi de yüzde 43,36'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,9365 lira, satışta 31,0605 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,8879 lira, satışta 31,0117 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0810, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,1 azalışla 82,2 dolardan işlem görüyor.

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