İş dünyası ve gençler buluşuyor: Üniversite-sanayi işbirliği için imzalar atıldı!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile YÖK , 'Sektör Kampüste' projesi için iş birliği protokolüne imza attı. Bakan Mehmet Fatih Kacır , üniversitelerde iş dünyası ile iç içe bir eğitimin modelinin geliştirilmesi için önemli bir adım attıklarını vurguladı.

Gençlere, sektör liderlerinden alacakları derslerle ileri teknolojilerdeki son trendleri öğrenmeyi ve uygulama örneklerini test etmeyi sağladıklarını belirten Kacır, "Sektör öncüsü onlarca firma ve kurumun, 84 üniversiteden on binlerce öğrencinin faydalandığı devasa bir üniversite-sanayi iş birliği platformunun temellerini hep birlikte atabilme noktasına geldik. 81 şehrimizde tüm üniversitelerle 'Sektör Kampüste' programını genişletmek, yapılandırmak ve gençlerimizin teknolojik yetkinliklerini hızla artırmak üzere hayati bir iş birliğine imza attık" ifadelerini kullandı. YÖK Başkanı Prof. Dr.



Erol Özvar ise "Sektörlerin talepleri doğrultusunda seçmeli dersler açılabilecek. Bu derslerin verilmesinde sektör kuruluşlarından alanında uzman kişiler görev alabilecek" bilgisini paylaştı.

Murathan YILDIRIM