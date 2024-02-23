Gelir İdaresi Başkanlığı, doğru kira beyanı için kiracılara yönelik yeni uygulamayı devreye aldı

ÇEYREK ALTIN REKOR KIRDI Darphane'nin çeyrek altın üretimi 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 67.8 artış kaydetti. 2022'de 10 milyon 607 bin 900 adet olan çeyrek altın üretimi, 2023'te 17 milyon 797 bin 970 adet olarak gerçekleşti.

En yüksek üretim 2 milyon 607 bin adet ile Mayıs'ta görülürken, onu 2 milyon 243 bin adet ile Şubat ayı takip etti.

ŞİMŞEK: KAYNAK AKIŞI ARTACAK Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın güçlü desteğiyle uyguladıkları politikaların, seçim sonrasında da hedefler doğrultusunda devam edeceğini belirterek, "Bu çerçevede dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi. Şimşek, Garanti Bankası'nın tahvil ihracına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak, değerlendirmelerde bulundu. Şirketlerin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebildiğine dikkati çeken Şimşek, "Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır" ifadesini kullandı.





DÖVİZ HESAPLARI AZALDI TL MEVDUAT BÜYÜDÜ

Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeledeki kararlılığı ve para politikasındaki sıkılığın korunması, tasarruflarda TL'ye geçişi hızlandırıyor. Döviz tevdiat hesapları 9-16 Şubat haftasında 1.1 milyar dolar azalarak 174 milyar 630 milyon dolarla 13 Ekim 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Söz konusu tarihten 16 Şubat'a kadar olan dönemde TL mevduat ise 837 milyar lira artarak 8 trilyon 936 milyar liraya çıktı. Döviz hesaplarında 26 Ocak'tan bu yana yaşanan düşüş ise 3 milyar 746 milyon dolar oldu. 26 Ocak'tan bu yana bireysel döviz hesapları 400 milyon dolar civarında azalırken, şirketlerin döviz hesapları 3.4 milyar dolar azaldı.

YENİ HEDEF YENİLENEBİLİR ENERJİ

Halka arzı, yatırımcılardan gelen 4.4 kat talep ve 2 milyar 526 milyon lira büyüklükle tamamlanan Limak Doğu Anadolu Çimento, dün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı. Tören, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Limak Şirketler Grubu Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serhan Bacaksız, Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Özdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Bacaksız, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halk Yatırım Genel Müdürü Bülent Sezgin ve Limak Doğu Anadolu Çimento yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Nihat Özdemir, "Halka arzda yeni hedefimiz yenilenebilir enerji sektöründe" mesajı verdi.

STAJ FIRSATI START ALDI

Türk Telekom'un Genç Yetenek Programı 'START'ın 2024 başvuruları başladı. Programa katılan genç yetenekler hem deneyim kazanacak hem de Türk Telekom'un çeşitli birimlerinde staj imkanlarıyla kariyerlerinde önemli bir adım atma şansı bulacak. Türk Telekom START Stajım Programı başvuruları 12 Mart'a kadar devam edecek. Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, "Genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.