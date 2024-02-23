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Emekliye 27.5 milyarlık ikramiye farkı: Yüzde 50'lik artış komisyondan geçti! Kim, ne kadar alacak?

Zamlı bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu’ndan geçerken, haftaya Genel Kurul’a geliyor. Artışın maliyeti de belli oldu. İlave 27.5 milyar liralık maliyet oluştu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Şubat 2024 Güncelleme 23 Şubat 2024, 06:58
Emekliye 27.5 milyarlık ikramiye farkı: Yüzde 50’lik artış komisyondan geçti! Kim, ne kadar alacak?

Yaklaşık 16 milyon kişiye ödenecek zamlı bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Adalet Komisyonu, bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. yargı paketini kabul etti. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor.

166 MİLYAR TL ÖDENDİ
AK Parti'nin uygulamaya aldığı düzenlemeyle 2018 yılından bu yana emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramları için ikramiye veriliyor. 2018'den bugüne kadar 10 bayram için toplam 166 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Bayram ikramiyesinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesiyle ödeme tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. İlave maliyet 27.5 milyar lira olacak.

NE ZAMAN YATIRILACAK
Düzenleme Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Ramazan Bayramı 10 Nisan'da, Kurban Bayramı ise 16 Haziran'da başlıyor. Bu tarihlerden önce zamlı ikramiye ödemeleri hesaplara yatırılacak.



SADECE EMEKLİLERE DEĞİL
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.



Emeklilere her bayram öncesi 3 bin lira verilirken; yıllık toplam ödeme 6 bin lira olacak. Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara aylık oranları doğrultusunda ikramiye ödemesi yapılacak. İki aylık birden alanlara ise yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyesi yatırılacak. Burcu ŞEN

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