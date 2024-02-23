Emekliye 27.5 milyarlık ikramiye farkı: Yüzde 50’lik artış komisyondan geçti! Kim, ne kadar alacak?

SADECE EMEKLİLERE DEĞİL
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alacak.
Emeklilere her bayram öncesi 3 bin lira verilirken; yıllık toplam ödeme 6 bin lira olacak. Dul ve yetimler ile sürekli iş göremezlik ödeneği alanlara aylık oranları doğrultusunda ikramiye ödemesi yapılacak. İki aylık birden alanlara ise yüksek ödeme imkanı sunan dosya üzerinden ikramiyesi yatırılacak. Burcu ŞEN