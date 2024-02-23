Emekliye 27.5 milyarlık ikramiye farkı: Yüzde 50’lik artış komisyondan geçti! Kim, ne kadar alacak?

Yaklaşık 16 milyon kişiye ödenecek zamlı bayram ikramiyesi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti. Adalet Komisyonu, bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesine yönelik düzenlemenin de yer aldığı 8. yargı paketini kabul etti. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştırılması bekleniyor.

166 MİLYAR TL ÖDENDİ

AK Parti'nin uygulamaya aldığı düzenlemeyle 2018 yılından bu yana emeklilere Kurban ve Ramazan Bayramları için ikramiye veriliyor. 2018'den bugüne kadar 10 bayram için toplam 166 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Bayram ikramiyesinin TBMM Genel Kurulu'ndan geçmesiyle ödeme tutarı 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilecek. İlave maliyet 27.5 milyar lira olacak.