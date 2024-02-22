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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçim sonrası iddialarına yanıt: Spekülasyonlara itibar etmeyin

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk şirketlerinin uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara rahat erişim sağladığını açıkladı. Bakan Şimşek "Dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz" dedi.

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:13 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:13
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası iddialarına yanıt: Spekülasyonlara itibar etmeyin

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şirketlerimiz uluslararası piyasalarda sermaye benzeri kaynaklara artık daha rahat erişebiliyor.

Programda öngördüğümüz hedeflere yaklaştıkça ülkemize uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak akışı daha da artacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğiyle uyguladığımız politikalar, seçim sonrasında da hedeflerimiz doğrultusunda devam edecek. Bu çerçevede; dolaşıma kasıtlı olarak sunulan spekülasyonlara itibar etmeyiniz."

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