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47-48-49-50-51 yaş üstü sevinçten dört köşe olacak! SGK girişi 1997-1998-2009 arası olana erken emeklilik parametresi

Milyonlarca çalışan vatandaşın hayali olan erken emeklilik, artık daha erişilebilir hale geliyor. EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) yasasının getirdiği yaş şartının kaldırılmasıyla beraber, emeklilik sürecini öne çekmek isteyenler için çeşitli formüller bulunuyor. İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 8 formül...

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 14:19 Güncelleme 23 Şubat 2024, 14:19
47-48-49-50-51 yaş üstü sevinçten dört köşe olacak! SGK girişi 1997-1998-2009 arası olana erken emeklilik parametresi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, erken emeklilik imkanları ve yasal avantajlarla şekilleniyor. Emeklilik için gerekli yaş, prim ve hizmet süresi, çalışanların merak ettiği konular arasında yer alırken, yasal düzenlemelerle erken emeklilik sağlayan çeşitli formüller bulunuyor.

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün (6 yıl) ek kazanç sağlıyor. Bu sayede, çocukları olan bir anne, belirli şartlar sağlandığında 6 yıl erken emekli olabiliyor.

Erkeklerde ise askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek en az 1 yaş önce emekli olma fırsatı sunuyor. Askerlik süresi, erkekler için emeklilik sürecinde önemli bir etken olarak öne çıkıyor.

Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, yaş şartını sağlayarak daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu imkan, özellikle belirli tarihlerde sigortalı olanlar için geçerli olup, erken emeklilik kapılarını aralıyor.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybedenler için sağlanan bir başka yasal avantajdır. En az 1800 gün prim gerektiren bu durumda, sağlık raporu alarak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.

Engelliler için vergi indirimi de yaş şartına bakılmaksızın erken emeklilik imkanı sunuyor. En az %40 engellilik oranına sahip olanlar, vergi indirimi alarak emeklilik sürecini hızlandırabiliyorlar.

Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek gruplarındakiler için yıpranma payı ve işe giriş tarihlerinin geriye çekilmesi gibi avantajlar da erken emekliliği destekleyen diğer yasal düzenlemeler arasında yer alıyor.

Son olarak, bakımı gereken engelli çocuğu bulunan annelerin prim avantajı da emeklilik sürecini hızlandıran bir faktör olarak öne çıkıyor. Bu durumda, annelerin primlerinin bir kısmı toplam primlerine eklenerek emeklilik süresi düşürülebiliyor.

Türkiye'de emeklilik sürecini hızlandıran ve erken emeklilik imkanı sağlayan bu yasal düzenlemeler, çalışanların emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme konusunda önemli bir rol oynuyor.

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