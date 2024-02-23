47-48-49-50-51 yaş üstü sevinçten dört köşe olacak! SGK girişi 1997-1998-2009 arası olana erken emeklilik parametresi

Kısmi emeklilik olarak bilinen yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün primi dolduranlar, yaş şartını sağlayarak daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Bu imkan, özellikle belirli tarihlerde sigortalı olanlar için geçerli olup, erken emeklilik kapılarını aralıyor.

Malulen emeklilik, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybedenler için sağlanan bir başka yasal avantajdır. En az 1800 gün prim gerektiren bu durumda, sağlık raporu alarak emeklilik hakkı elde edilebiliyor.