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SGK tam listeyi çıkardı! Bu hastalıklardan muzdarip olanlara anında maaş bağlanıyor

İş hayatında sağlık sorunlarıyla mücadele eden çalışanlar için sosyal güvenlik mevzuatı, erken emeklilik imkanlarıyla önemli bir destek sunuyor. Sosyal güvenlik kapsamında, malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki temel kategori bulunuyor. Bu kategoriler, sağlık sorunları nedeniyle işlerini yapamayacak durumda olan veya engelli bireyler için önemli sosyal güvenlik imkanları sunuyor.

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 08:59 Güncelleme 24 Şubat 2024, 08:59
SGK tam listeyi çıkardı! Bu hastalıklardan muzdarip olanlara anında maaş bağlanıyor

Sağlık sorunları nedeniyle çalışma kapasitesini kaybeden bireyler, malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik kategorilerinden birine başvurarak erken emeklilik imkanlarından yararlanabiliyor. Bu süreçte, uzman hekimler tarafından yapılan değerlendirmeler ve raporlar önemli bir rol oynuyor. Sağlık sorunları nedeniyle mesleklerini sürdüremeyecek durumda olan çalışanlar, bu imkanlar sayesinde maddi güvenceye kavuşuyor.

HASTALIKLARIN LİSTESİ

Behçet hastalığı
Epilepsi

Görme kaybı
Beyin tümörleri
Felç
Organ nakli (kemik iliği hariç)

Zeka geriliği
Tüberküloz
Parkinson hastalığı

Siroz
Multipl skleroz (MS)
Şizofreni

Demans
Bipolar bozukluk
Uzuv kayıpları
Serebral palsi
AIDS

MALULEN EMEKLİLİK VE ENGELLİ HAKKIYLA EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR

Kriter Malulen Emeklilik Engelli Hakkıyla Emeklilik
Temel Şart İş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması Belirli bir engellilik oranına sahip olmak
Sigortalılık Süresi En az 10 yıl Engellilik türüne göre değişir
Prim Ödeme Gün Sayısı 1800 gün Engellilik türüne göre değişir
Maluliyetin Başlangıç Tarihi İşe giriş tarihinden sonra Herhangi bir tarihte olabilir

Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar bellidir ve iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilmesi gerekir.

Uyarı: Bu metin sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal düzenlemeler zamanla değişebileceğinden güncel bilgiler için SGK'ya veya yetkili bir kuruma danışmanız önemlidir.

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