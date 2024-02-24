SGK tam listeyi çıkardı! Bu hastalıklardan muzdarip olanlara anında maaş bağlanıyor

Zeka geriliği
Tüberküloz
Parkinson hastalığı
Siroz
Multipl skleroz (MS)
Şizofreni
Demans
Bipolar bozukluk
Uzuv kayıpları
Serebral palsi
AIDS
MALULEN EMEKLİLİK VE ENGELLİ HAKKIYLA EMEKLİLİK ARASINDAKİ FARKLAR
|Kriter
|Malulen Emeklilik
|Engelli Hakkıyla Emeklilik
|Temel Şart
|İş gücü kaybı oranının %60 ve üzeri olması
|Belirli bir engellilik oranına sahip olmak
|Sigortalılık Süresi
|En az 10 yıl
|Engellilik türüne göre değişir
|Prim Ödeme Gün Sayısı
|1800 gün
|Engellilik türüne göre değişir
|Maluliyetin Başlangıç Tarihi
|İşe giriş tarihinden sonra
|Herhangi bir tarihte olabilir
Malulen emeklilik hakkı her türlü hastalık durumu için geçerli değildir. Malulen emekli olunabilecek hastalıklar bellidir ve iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilmesi gerekir.
Uyarı: Bu metin sadece bilgilendirme amaçlıdır. Yasal düzenlemeler zamanla değişebileceğinden güncel bilgiler için SGK'ya veya yetkili bir kuruma danışmanız önemlidir.