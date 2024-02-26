Elinde olan köşeyi dönüyor tanesi 33.727 TL! Kuyumcular yana yakıla onu aramaya başladı

Piyasada sıklıkla tam altın la karıştırılan gremse altın, aslında çeyrek altının 10 katı, yarım altının 5 katı değerinde ve tam altının 2.5 katı büyüklüğünde ve değerindedir. Bu özellikleriyle gremse altın, yatırımcıların dikkatini üzerine çekmeyi başarıyor.

GREMSE ALTININ DEĞERLİ OLMASININ NEDENLERİ

Gremse altının bu kadar değerli olmasının temel nedeni, nadir bulunması ve yüksek değeridir. Çeyrek altının 10 katı ve yarım altının 5 katı değerinde olan bu altın türü, tam altının 2.5 katı büyüklüğünde ve değerindedir. Kuyumcular tarafından büyük ilgi gören gremse altın, piyasada yatırımcıların yeni ilgi odağı haline gelmiştir.