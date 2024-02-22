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Türkiye’nin en büyük 10 bankası, 2023’te 506.8 milyar lira kar elde ederek rekor kırdı

Bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka geçen yıl yüzde 40.4 artışla 506.8 milyar liralık net dönem kârı elde ederek rekor kırdı. İşte sizler için derlediğimiz 22 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
Türkiye’nin en büyük 10 bankası, 2023’te 506.8 milyar lira kar elde ederek rekor kırdı

Bankacılık sektöründeki en yüksek aktif büyüklüğe sahip 10 banka geçen yıl yüzde 40.4 artışla 506.8 milyar liralık net dönem kârı elde ederek rekor kırdı. 10 bankanın geçen yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 19.4 trilyon liraya ulaştı. 2022 yılı sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 65.8 artış gösterdi. 2023'te Türkiye'deki 63 bankanın toplam aktif büyüklüğü de 23.5 trilyon lira oldu. Ziraat Bankası, 3.8 trilyon lira ile sektörün en büyük aktifine sahip bankası unvanını korudu. 2023'te en yüksek kârı da 89.9 milyar lira ile Ziraat Bankası elde ederek, önceki yıla göre kârını yüzde 118.7 artırdı.

KREDİ DESTEĞİ 9.7 TRİLYON
10 büyük banka, geçen yıl ekonomiye 9.7 trilyon lira destek sağladı. Kredi desteği en yüksek banka 1.9 trilyon lirayla Ziraat Bankası oldu. Ziraat'in ardından nakdi kredi stoku en yüksek bankalar 1.5 trilyon lirayla VakıfBank, 1.2 trilyon lirayla Halkbank, 1.1 trilyon lirayla Türkiye İş Bankası ve 1 trilyon lirayla Garanti BBVA oldu. 2022'de yaklaşık 1.2 trilyon lira olan söz konusu bankaların öz kaynaklar toplamı, geçen yıl yüzde 50 artış kaydederek 1.8 trilyon liraya yükseldi.

YERLİ VE MİLLİ PROJE DÜNYAYA TANITILACAK
Türk Telekom, yerli teknoloji firmaları i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon iş birliği ile Ankara'nın sanayi bölgesi OSTİM'de hayata geçirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli endüstriyel 5G mobil şebeke ve Endüstri 4.0 uygulamaları projesini, İspanya'nın Barcelona kentinde gerçekleştirilecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtacak.

Türk Telekom'un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni nesil teknolojiler için uygun altyapıyı yerli ve milli ekosistemimizle sağlayan 5G endüstriyel mobil şebeke projesini hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu proje ile OSTİM ekosisteminde bulunan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncülük ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu. OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "KOBİ'lere örnek, yenilikçi uygulamanın bölgemizde yapılmasından memnuniyet duyuyoruz" derken; i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz da şunları söyledi: "Devlet desteği ve öz kaynak yatırımlarımız sayesinde 2021 yılında ilk sürüm 5G çekirdek şebeke çözümümüz Türk Telekom ile birlikte test edilerek başarı ile geliştirildi. Şimdi bu ürünümüzü, iş ortaklarımızla birlikte dünyanın birçok ülkesindeki mobil operatörlerin kullanımına sunuyoruz."



YENİ DESTEKLER GELİYOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın bu yıl 50 milyar dolar destek sunmasının hedeflendiğini belirterek, "Sermayesi Temmuz'dan bu yana 7 ay içinde 3. defa artırıldı. 11.8 milyar lira artırılarak 35.7 milyar liraya çıkarılmış oldu. Anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir" dedi. Yeni destek paketleri hazırladıklarını aktaran Bolat, "Belirlenen teknoloji seviyesi, katma değerli ihracat ve pazar çeşitlendirmesi gibi kriterlere göre uygun maliyetli finansman sağlayacağız" diye konuştu.



TÜRKİYE'DEN 2 PLAJ EN İYİLER LİSTESİNDE
Seyahat rehberlik platformu Tripadvisor, her yıl açıklandığı 'Gezginlerin Seçimleri' adlı listesini yayınladı. 2024 yılında mutlaka görülmesi gereken plajları sıralayan Tripadvisor, tatilcilerin yorumlarından ve beğenilerinden yola çıkarak en güzel sahilleri bir araya getirdi. Avrupa'nın en iyi plajlarını açıklayan platform, listede Türkiye'den 2 plaja yer verdi. Portekiz'den Praia da Falésia'nın başı çektiği listede Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan beldesi yakınlarındaki İztuzu plajı 16'ncı, Antalya'nın ünlü Konyaaltı plajı 21'inci sırada yer aldı.



AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kâr avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istemişti. EPDK'nın talimatının ardından rafineri payı kaldırılırken, dün gece yarısından itibaren motorinde litre başına 1.10 lira, benzinde 76 kuruş indirim gerçekleşti.
Barış ŞİMŞEK

PRİM ÜRETİMİNİ YÜZDE 136 ARTIRDI
Türkiye Sigorta, 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı. Kara araçları (kasko), yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarında geçen yıl yüzde 200'ün üzerinde büyüme kat eden şirket, 2023 kârını 6 milyar 155 milyon lira olarak açıkladı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023'ü hem rekor üretimle hem de hedefledikleri kârlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Karlılığımızı bir önceki yıla göre yaklaşık 6.5 kat artırdık" dedi. Kasko, yangın ve doğal afetler ile hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçların 2023'te teknik kârlılığa da yansıdığını kaydeden Çakmak, "7 milyar 905 milyon lira teknik kâra ulaştık" diye konuştu.

TEKNOLOJİ HAMLESİ
AVEON Global Sigorta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile kapsamlı ve uzun soluklu bir iş birliğine imza attı. Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İMÜ TEKNOPARK Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Aveon Global'i ziyaret etti. Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül, tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için İMÜ TEKNOPARK'ta kendi şirketlerini kurma kararı aldıklarını belirtti. Gül, burayı sadece sigorta sektörü için değil, üniversite ve öğrencileri için de tekno üs haline getirmek istediklerini söyledi.

EURO 2024 KAMPANYASI
RAY Sigorta acenteleri, 1 Ocak- 30 Nisan'daki kasko üretimlerine göre Almanya'da düzenlenecek 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın Portekiz ve Çekya ile oynayacağı mücadeleleri izleyecek. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Başarılarımızı birlikte kutlamak adına kampanyayı kurguladık" dedi.

GENÇ KATILIMCILAR İLE BÜYÜYOR
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2023'ü beklentilerin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söyledi. "Katılım Emeklilik 2022'de 39, 2023'te 38 yaş ortalaması ile 2 yıldır en genç katılımcı kitlesine sahip" diyen Sincek, şöyle konuştu: "Genç katılımcıların teveccühü çok değerli."

'HERKESE ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ HEDEFLİYORUZ'
AXA Sigorta, pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da müşteri odaklı yaklaşımıyla sigortalıların ihtiyaçlarına kulak vermeye devam ediyor. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının her ihtiyaca uygun çözümler sunmasını hedefleyen marka, yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri ile müşterilerine alternatifli çözümler sağlıyor. Değişen müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri, üç farklı network ağıyla ön plana çıkıyor. Yeni ürünler ile sigortaya girişte seçilen network tipine bağlı olarak Türkiye genelindeki tüm illerdeki anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu ürünler ile başvuru formu gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde teklif alma imkânı sağlayan AXA Sigorta, bu uygulama ile sektöründe bir ilke imza attı.

KOLAY BAŞVURU
AXA Sigorta'nın yeni ürünlerinde isteğe bağlı olarak yurt dışı teminatı da eklenebilecek. AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, şunları söyledi: "Müşteri odaklı yaklaşımımızla birlikte günümüzün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Geliştirdiğimiz yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünlerimizle, her ihtiyaca uygun farklı çözüm önerileri sunarak herkese özel kapsamlı sağlık hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. Geniş asistans hizmetleri ve esnek teminat imkânı sunduğumuz ürünlerimizde 3 farklı network ağımızla ön plana çıkıyoruz. Ayrıca başvuru formu gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde teklif alma imkânı sunuyoruz."

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