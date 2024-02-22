Türkiye’nin en büyük 10 bankası, 2023’te 506.8 milyar lira kar elde ederek rekor kırdı

YENİ DESTEKLER GELİYOR Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın bu yıl 50 milyar dolar destek sunmasının hedeflendiğini belirterek, "Sermayesi Temmuz'dan bu yana 7 ay içinde 3. defa artırıldı. 11.8 milyar lira artırılarak 35.7 milyar liraya çıkarılmış oldu. Anlamı 120 milyar lira ilave kredi imkanı demektir" dedi. Yeni destek paketleri hazırladıklarını aktaran Bolat, "Belirlenen teknoloji seviyesi, katma değerli ihracat ve pazar çeşitlendirmesi gibi kriterlere göre uygun maliyetli finansman sağlayacağız" diye konuştu.





AKARYAKITTA ÇİFTE İNDİRİM GERÇEKLEŞTİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), rafinerilere gönderdiği yazı ile bazı ülkelerden yapılan ham petrol ithalatında sağlanan kâr avantajının tüketiciye de yansıtılmasını istemişti. EPDK'nın talimatının ardından rafineri payı kaldırılırken, dün gece yarısından itibaren motorinde litre başına 1.10 lira, benzinde 76 kuruş indirim gerçekleşti.

Barış ŞİMŞEK



PRİM ÜRETİMİNİ YÜZDE 136 ARTIRDI

Türkiye Sigorta, 2023'te toplam prim üretimini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 136 artırarak 59 milyar 518 milyon liraya çıkardı. Kara araçları (kasko), yangın ve doğal afetler ile sağlık branşlarında geçen yıl yüzde 200'ün üzerinde büyüme kat eden şirket, 2023 kârını 6 milyar 155 milyon lira olarak açıkladı. Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, 2023'ü hem rekor üretimle hem de hedefledikleri kârlılık rakamlarına ulaşarak kapatmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Ülkemizin stratejik yatırımlarına güvence sağlarken, aynı zamanda milletimizin sigorta ürünlerine en kolay şekilde ulaşması için çalışıyoruz. Karlılığımızı bir önceki yıla göre yaklaşık 6.5 kat artırdık" dedi. Kasko, yangın ve doğal afetler ile hastalık sağlık branşlarındaki başarılı finansal sonuçların 2023'te teknik kârlılığa da yansıdığını kaydeden Çakmak, "7 milyar 905 milyon lira teknik kâra ulaştık" diye konuştu.

TEKNOLOJİ HAMLESİ

AVEON Global Sigorta, İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile kapsamlı ve uzun soluklu bir iş birliğine imza attı. Rektör Prof. Dr. Gülfettin Çelik ve İMÜ TEKNOPARK Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, Aveon Global'i ziyaret etti. Aveon Global Sigorta Genel Müdürü Kemal Gül, tüm teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak için İMÜ TEKNOPARK'ta kendi şirketlerini kurma kararı aldıklarını belirtti. Gül, burayı sadece sigorta sektörü için değil, üniversite ve öğrencileri için de tekno üs haline getirmek istediklerini söyledi.



EURO 2024 KAMPANYASI

RAY Sigorta acenteleri, 1 Ocak- 30 Nisan'daki kasko üretimlerine göre Almanya'da düzenlenecek 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası'nda milli takımımızın Portekiz ve Çekya ile oynayacağı mücadeleleri izleyecek. Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Başarılarımızı birlikte kutlamak adına kampanyayı kurguladık" dedi.



GENÇ KATILIMCILAR İLE BÜYÜYOR

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, 2023'ü beklentilerin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söyledi. "Katılım Emeklilik 2022'de 39, 2023'te 38 yaş ortalaması ile 2 yıldır en genç katılımcı kitlesine sahip" diyen Sincek, şöyle konuştu: "Genç katılımcıların teveccühü çok değerli."



'HERKESE ÖZEL SAĞLIK HİZMETİ HEDEFLİYORUZ'

AXA Sigorta, pek çok alanda olduğu gibi sağlık alanında da müşteri odaklı yaklaşımıyla sigortalıların ihtiyaçlarına kulak vermeye devam ediyor. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarının her ihtiyaca uygun çözümler sunmasını hedefleyen marka, yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri ile müşterilerine alternatifli çözümler sağlıyor. Değişen müşteri ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturulan AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünleri, üç farklı network ağıyla ön plana çıkıyor. Yeni ürünler ile sigortaya girişte seçilen network tipine bağlı olarak Türkiye genelindeki tüm illerdeki anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerli olmak üzere müşterilerin ihtiyaçlarına uygun kapsamlı sağlık hizmetleri sunuluyor. Bu ürünler ile başvuru formu gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde teklif alma imkânı sağlayan AXA Sigorta, bu uygulama ile sektöründe bir ilke imza attı.

KOLAY BAŞVURU

AXA Sigorta'nın yeni ürünlerinde isteğe bağlı olarak yurt dışı teminatı da eklenebilecek. AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, şunları söyledi: "Müşteri odaklı yaklaşımımızla birlikte günümüzün değişen ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Geliştirdiğimiz yeni AXA Bireysel Özel Sağlık Sigortası ürünlerimizle, her ihtiyaca uygun farklı çözüm önerileri sunarak herkese özel kapsamlı sağlık hizmetleri vermeyi hedefliyoruz. Geniş asistans hizmetleri ve esnek teminat imkânı sunduğumuz ürünlerimizde 3 farklı network ağımızla ön plana çıkıyoruz. Ayrıca başvuru formu gerektirmeden hızlı ve pratik bir şekilde teklif alma imkânı sunuyoruz."