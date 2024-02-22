Milli Emlak’tan 614,98 m2 arsa satışta! Kıyıda köşede 10 bin TL birikimi olanlar tapu sahibi olacak

Ekonomiye Katkılar ve Yatırım Fırsatları
Hazine arazilerinin satışı, yerel ekonomilere önemli katkılar sağlamakta. Bu arazilerin satışı, özellikle tarım, turizm, sanayi ve konut sektörlerinde yeni yatırım fırsatları yaratıyor. Bu projeler, ülke ekonomisine direkt katkı sağlamanın yanı sıra, bölgesel kalkınmayı teşvik etme potansiyeline de sahip.
Bu tür fırsatlar, her ne kadar cazip görünse de, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Arazinin konumu, gelecekteki değer artış potansiyeli, bölgedeki gelişmeler gibi faktörler, satın alma kararında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce, uzman danışmanlardan destek almak, bölge analizi yapmak ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmek büyük önem taşımaktadır.
KOCAELİ
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli₺10.000,00
Teminat Bedeli₺2.500,00
Uygun Yüzölçümü41,17 m²
İhale Tarihi23/02/2024
İhale Saati11:00
İhale Yeri: Kastamonu
İletişim Adresi: https://kastamonu.csb.gov.tr/
ANKARA
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺86.000,00
Teminat Bedeli: ₺25.800,00
Uygun Yüzölçümüi: 532,97 m²
İhale Tarihi: 06/03/2024
İhale Saati: 13:45
İhale Yeri: Ankara / Beypazarı
İletişim Adresi: https://ankara.csb.gov.tr/
MANİSA
Kira Bilgileri
Tahin Edilen İhale Bedelim
Teminat Bedeli: ₺70,00
Uygun Yüzölçümü: 4.538,00 m²
İhale Tarihi: 26/05/2050
İhale Saati: 16:10
İhale Yeri: Manisa
İletişim Adresi: https://manisa.csb.gov.tr/
ALANYA
Satış Bilgileri
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺614.980,00
Teminat Bedeli: ₺184.494,00
Uygun Yüzölçümü: 614,98 m²
İhale Tarihi: 28/02/2024
İhale Saati: 15:30
İhale Yeri: Antalya / Alanya
İletişim Adresi: https://antalya.csb.gov.tr
İHALELERİN TAMAMINA ULAŞMAK VE BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ