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Milli Emlak'tan 614,98 m2 arsa satışta! Kıyıda köşede 10 bin TL birikimi olanlar tapu sahibi olacak

Milli Emlak tarafından satışa sunulan hazine arazileri, yatırımcılar için benzersiz fırsatlar barındırmaktadır. Bu fırsatlar, doğru değerlendirildiğinde, bireysel yatırımcılar için kazançlı çıkış yolları sunabilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, yeni bir listeyle hazineye ait arazilerin ve arsaların satışını duyurdu. Bu duyuru, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor ve uygun fiyatlarla alıcıları bekliyor. İşte merak edilen liste haberimizde...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 11:39 Güncelleme 22 Şubat 2024, 11:39
Milli Emlak’tan 614,98 m2 arsa satışta! Kıyıda köşede 10 bin TL birikimi olanlar tapu sahibi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait olan hazine arazilerinin satışıyla ilgili büyük bir adım attı. Yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde 12 ilde bulunan yüzlerce hazine arazisi, aralarında bağ, bahçe, tarla ve arsanın da bulunduğu çeşitli kategorilerde satışa çıkarıldı.

Bu satışlar, yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. Özellikle şehir merkezlerine yakınlığı ile bilinen araziler, yüksek talep görüyor. Satışa sunulan araziler, metrekare başına bin lira gibi başlangıç fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Bu durum, tarımsal veya ticari amaçlar için arazi arayışında olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

ÖNE ÇIKAN İLANLAR

Satış Süreci Nasıl İşliyor?
Hazineye ait arazilerin satışı, ihale yöntemi ile gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar arasından en yüksek teklifi veren alıcı, araziyi satın alma hakkı kazanıyor. Bu süreç, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Site üzerinde, satışa sunulan her bir arazi için detaylı bilgiler, metrekare başına düşen fiyatlar ve ihaleye dair önemli detaylar yer alıyor.

Yatırımcılar, bu fırsatları değerlendirebilmek için Milli Emlak'ın ilanlarını düzenli olarak takip etmekte. Böylece, kendileri için uygun olan arazilere en doğru zamanda teklif verme imkanı bulabilmekteler.

Ekonomiye Katkılar ve Yatırım Fırsatları
Hazine arazilerinin satışı, yerel ekonomilere önemli katkılar sağlamakta. Bu arazilerin satışı, özellikle tarım, turizm, sanayi ve konut sektörlerinde yeni yatırım fırsatları yaratıyor. Bu projeler, ülke ekonomisine direkt katkı sağlamanın yanı sıra, bölgesel kalkınmayı teşvik etme potansiyeline de sahip.

Bu tür fırsatlar, her ne kadar cazip görünse de, yatırımcıların dikkatli olmaları gerekmektedir. Arazinin konumu, gelecekteki değer artış potansiyeli, bölgedeki gelişmeler gibi faktörler, satın alma kararında önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, yatırım yapmadan önce, uzman danışmanlardan destek almak, bölge analizi yapmak ve kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçmek büyük önem taşımaktadır.

KOCAELİ

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli₺10.000,00

Teminat Bedeli₺2.500,00

Uygun Yüzölçümü41,17 m²

İhale Tarihi23/02/2024

İhale Saati11:00

İhale Yeri: Kastamonu

İletişim Adresi: https://kastamonu.csb.gov.tr/

ANKARA

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺86.000,00

Teminat Bedeli: ₺25.800,00

Uygun Yüzölçümüi: 532,97 m²

İhale Tarihi: 06/03/2024

İhale Saati: 13:45

İhale Yeri: Ankara / Beypazarı

İletişim Adresi: https://ankara.csb.gov.tr/

MANİSA

Kira Bilgileri

Tahin Edilen İhale Bedelim

Teminat Bedeli: ₺70,00

Uygun Yüzölçümü: 4.538,00 m²

İhale Tarihi: 26/05/2050

İhale Saati: 16:10

İhale Yeri: Manisa

İletişim Adresi: https://manisa.csb.gov.tr/

ALANYA

Satış Bilgileri

Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺614.980,00

Teminat Bedeli: ₺184.494,00

Uygun Yüzölçümü: 614,98 m²

İhale Tarihi: 28/02/2024

İhale Saati: 15:30

İhale Yeri: Antalya / Alanya

İletişim Adresi: https://antalya.csb.gov.tr

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