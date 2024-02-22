Milli Emlak’tan 614,98 m2 arsa satışta! Kıyıda köşede 10 bin TL birikimi olanlar tapu sahibi olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında devlete ait olan hazine arazilerinin satışıyla ilgili büyük bir adım attı. Yapılan son açıklamaya göre, Türkiye genelinde 12 ilde bulunan yüzlerce hazine arazisi, aralarında bağ, bahçe, tarla ve arsanın da bulunduğu çeşitli kategorilerde satışa çıkarıldı.

Bu satışlar, yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak görülüyor. Özellikle şehir merkezlerine yakınlığı ile bilinen araziler, yüksek talep görüyor. Satışa sunulan araziler, metrekare başına bin lira gibi başlangıç fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. Bu durum, tarımsal veya ticari amaçlar için arazi arayışında olanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

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Satış Süreci Nasıl İşliyor?

Hazineye ait arazilerin satışı, ihale yöntemi ile gerçekleştiriliyor. İhaleye katılanlar arasından en yüksek teklifi veren alıcı, araziyi satın alma hakkı kazanıyor. Bu süreç, Milli Emlak'ın resmi internet sitesi üzerinden şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Site üzerinde, satışa sunulan her bir arazi için detaylı bilgiler, metrekare başına düşen fiyatlar ve ihaleye dair önemli detaylar yer alıyor.