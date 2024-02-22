Ankara’da sigorta buluşması: Finansal sigortalar yeni soluk getirecek!

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Quick Sigorta işbirliği ile Ankara'da, düzenlenen toplantıda sigortacılıkta yeni ürünler ve finansal sigortalar konuşuldu. 'Finansal Market Vizyonu ile Sigortadan Fazlası' temalı toplantıya; TOBB üyeleri, acenteler ve Ankaralı sanayiciler katıldı. Toplantıda, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sigorta acentelerinin sigorta ile birlikte finansal ürünlerin satışına aracılık etmeleri gerektiği üzerinde durularak, kasko ve trafik sigortası arasında sıkışan acentelere de yeni kanallar açılacağı vurgulandı. Toplantıda, katılımcılara, bina tamamlama, fatura koruma ve kefalet sigortası gibi finansal ürünler hakkında bilgiler verildi.

FİNANSAL MARKET HEDEFİ

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı ve Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, kuruldukları günden bu yana finansal sigortalarda büyümeyi, finansal market oluşturmayı ve bunu da acentelerle birlikte yapmayı hedeflediklerini belirterek, bu yolda ilerlediklerini söyledi. Özellikle bankaların merkeze çekilmeye ve Anadolu'daki şubelerini kapatmaya başladıklarını söyleyen Yaşar, şöyle konuştu: "Bu iş kamu bankaları ve bir miktar da PTT'ye kaldı. PTT'nin de bir taraftan kargo bir taraftan fatura takip etmesi, bir yandan hayat poliçesi ve kredi başvurusu alması çok zor. Oysa sigorta aracıları aynı zamanda finansal bir iş yapıyor. Bu manada direkt kredi vermeseler bile en azından kredi başvurusu almaları mümkün. Dünyada bunun örnekleri var; Avrupa'da ve Amerika'da sigorta aracıları bu finansal işleri yapıyorlar. Bizim şubesiz çalışan birçok finansal kuruluşa, bankaya; Türkiye'nin her ilçesinde varlık gösteren 17 binden fazla aracının, acentenin destek olması, hizmet vermesi mümkün. Bu konuda gri alanların açılması konusunda da TOBB'dan destek istiyoruz."