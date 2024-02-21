İşten ayrılana çifte maaş! Nasıl başvuruluyor? Dikkat çeken meslek detayı

Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 24 bin 381 lira gelir elde edilebiliyor.
SÜREYİ SİGORTALILIK BELİRLİYOR
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.
HESAP BRÜT ÜCRETTEN
Brüt 20 bin 2 lira olan yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik aylığı 16 bin 2 lira oldu. Damga vergisi kesilmiş olarak en fazla 15 bin 880 lira ödenecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutarı ise kademeli artıracak.