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İşten ayrılana çifte maaş! Nasıl başvuruluyor? Dikkat çeken meslek detayı

İşsiz kalanlar 15 bin 880 liraya varan maaş alırken, işbaşı eğitim programlarına katılarak ayda 8 bin 501 lira daha kazanabiliyor. Aylık 24 bin 381 liraya varan gelir imkanı bulunuyor. Üstelik iş kapısı da açılıyor. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Şubat 2024, 16:37 Güncelleme 21 Şubat 2024, 16:49
İşten ayrılana çifte maaş! Nasıl başvuruluyor? Dikkat çeken meslek detayı

Ülkemizde işsiz kalanlara nakdi destek sağlanırken, iş kapısını açacak pek çok imkan da sunuluyor. Çalıştığı işyerinden ayrılanlar şartları sağlarsa 10 aya varan işsizlik maaşından yararlanırken, bu sürede işbaşı eğitim programlarına katılanlar ikinci bir ödeme alabiliyor. Çifte ödemeyle 24 bin 381 lira gelir elde edilebiliyor.

SÜREYİ SİGORTALILIK BELİRLİYOR
İşten ayrılan çalışanlardan hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlara 180 gün, 900 gün sigortalı çalışanlara 240 gün, 1080 gün sigortalı çalışanlara 300 gün, süre ile işsizlik ödeneği veriliyor. Çalışanlara işsiz kaldığında son 4 aylık brüt maaş ortalamasının yüzde 40'ı oranında işsizlik ödeneği bağlanıyor. Ancak bu ödenek, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Ödenekten sadece damga vergisi kesiliyor.

HESAP BRÜT ÜCRETTEN
Brüt 20 bin 2 lira olan yeni asgari ücrete göre en yüksek işsizlik aylığı 16 bin 2 lira oldu. Damga vergisi kesilmiş olarak en fazla 15 bin 880 lira ödenecek. İşsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için yeni asgari ücret en düşük tutarı ise kademeli artıracak.

Aralık'ta ayrılana en az 5 bin 325, Ocak'ta ayrılana 5 bin 978 lira ödenirken, damga vergisi kesilmiş olarak en düşük tutar Şubat'ta çıkılırsa 6 bin 632, Mart'ta ayrılma durumunda 7 bin 286, Nisan'da ve sonrasında çıkılırsa 7 bin 940 lira olacak.

İKİNCİ ÖDEME DE VAR
İşsiz kalanlar, İŞKUR'un düzenlediği işbaşı eğitim programlarına katılırsa ikinci bir ödeme daha alabiliyor. İşsizlik maaşı alırken bu programlara katılanlara günlük 326,97 lira ödeniyor. Böylece aylık ödeme 26 gün üzerinden 8 bin 501 lira 22 kuruşu buluyor.

MESLEK FARKI
İşbaşı eğitim programları en fazla; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde 6 ay, diğer sektörlerde ise 3 ay süreyle uygulanabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda 18-29 yaş arası gençler için de en fazla 9 ay süre ile düzenlenebiliyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik ödeneğini için hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde İŞKUR'a başvurmak gerekiyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.

İşbaşı eğitim programlarına katılmak isteyenlerin ise 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerine başvurmaları yetiyor.

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