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6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?

16 milyon emekliye, dul ve yetime ödenecek zamlı bayram ikramiyesinin Meclis maratonu başlarken, teklifin 29 Şubat’a kadar yasalaşması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Şubat 2024 Güncelleme 22 Şubat 2024, 07:03
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?

Emeklilerin bayram ikramiyelerini 2 bin liradan 3 bin liraya yükselten düzenleme bu ay sonuna kadar yasalaşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ikramiye tutarının yüzde 50 artırılacağını duyurmasının ardından buna ilişkin düzenleme 8'inci yargı paketine eklenerek TBMM'ye sunulmuştu.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?
Teklif dün gece Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Ardından TBMM Genel Kurulu'nda ele alınarak yasalaştırılacak. Düzenlemenin 29 Şubat'a kadar yasalaşması, TBMM'nin de bu tarihten sonra yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara vermesi bekleniyor.

İkramiye düzenlemesi TBMM maratonunun tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak. Erdoğan'ın onayıyla birlikte de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. İlk ikramiye ödemesi 10-12 Nisan tarihlerine denk gelen Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından ilk ikramiyenin ödeme takvimini duyuracak.

KİMLER YARARLANACAK?
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapmış EYT'liler de bu ödemeyi alabilecek. Emekliler 3 bin lira alırken; dul ve yetimlere de aylık oranı yüzde 75 ise 2 bin 250, yüzde 50 ise bin 500, yüzde 25 ise 750 lira verilecek. Aynı ödeme 16-19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesinden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Temmuz'da ise emeklileri maaş zamları bekliyor.



700 BİN İŞÇİYE DE İKRAMİYE VAR
Nisan başında emeklilerin yanı sıra kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ikramiye ödemesi yapılacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin (ilave tediye) ilk yarısını 26 Ocak'ta alan kamu işçileri, kalan 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da hesaplarında görecek.

Kamu işçilerine yapılacak ödeme maaşa göre farklılık gösterecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Haziran ya da Temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

KİM, NE KADAR ALACAK?

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