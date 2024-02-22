6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?

KİMLER YARARLANACAK?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte Mart ayı sonuna kadar aylık başvurusu yapmış EYT'liler de bu ödemeyi alabilecek. Emekliler 3 bin lira alırken; dul ve yetimlere de aylık oranı yüzde 75 ise 2 bin 250, yüzde 50 ise bin 500, yüzde 25 ise 750 lira verilecek. Aynı ödeme 16-19 Haziran tarihlerine denk gelen Kurban Bayramı öncesinde de yapılacak.

Kurban Bayramı ikramiyesinden mevcut emeklilerin, dul ve yetimlerin yanı sıra Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da yararlanacak. Emekliler 2 bayramda toplam 6 bin lira ikramiye alacak. Temmuz'da ise emeklileri maaş zamları bekliyor.





700 BİN İŞÇİYE DE İKRAMİYE VAR

Nisan başında emeklilerin yanı sıra kamuda görev yapan yaklaşık 700 bin kamu işçisine ikramiye ödemesi yapılacak. Bu yılın ilk yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin (ilave tediye) ilk yarısını 26 Ocak'ta alan kamu işçileri, kalan 13 günlük bölümü de 5 Nisan'da hesaplarında görecek.

Kamu işçilerine yapılacak ödeme maaşa göre farklılık gösterecek. Yılın ikinci yarısına ilişkin 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi de Haziran ya da Temmuz ayında Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek.

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