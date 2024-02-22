Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Faiz kararını A Haber'de yorumlayan Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün, "Bir önceki metin ile arasında bir fark var. Gerekli takdirde faiz artırımı yapılabileceğine yönelik belirgin ifadeler yer buluyor. Şahin ton biraz daha baskın. Bir diğer izlenimim önceki metinde enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı izler oluşması durumunda gerekli parasal sıkılık gözden geçirilecek denmişti. O ifade biraz daha belirginleşmiş. Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır ifadesi kullanılmış bu sefer. Ben bu toplantı metninde yüksek faiz ortamının daha uzun süre devam edeceğini, gerekli taktirde faiz artırımı hamlesine girişileceği şeklinde yorumladım. " dedi.

Ciddi manada çalışmalar yürütüldüğüne de dikkat çeken Ürkün, "Bunları öngörülebilirliği artırmak adına ciddi bir şekilde ortaya koyuyorlar. Bugünkü metin bu anlamda çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

"KADEMELİ OLARAK HİSSEDİLECEK"

A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ise "Satın alma gücü arttıkça aslında fiyatların artış hızı yavaşlayacak. Önemli olan o noktaya getirmek. Önemli olan enflasyonu daha az hissetmek. Hemen enflasyon Haziran'dan sonra bıçak gibi kesilmeyecek. Kademeli olarak hissedilecek. Mayıs ayında en yüksek noktayı görecek. Baz etkileri buna göre hesaplanıyor. Bizim oradan sonrasını hesaplamamız gerekiyor" dedi.

"AŞAĞI YÖNLÜ BİR ENFLASYON GÖRECEĞİZ"

A Para ekranlarında da Merkez Bankası'nın faiz kararı Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, tarafından değerlendirildi.

Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, " Yaz aylarında aşağı yönlü bir enflasyon süreci göreceğiz ama kalıcı olarak enflasyonun aşağı doğru devam edeceği o patikada herhalde Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ön plana çıkacaktır. Metne sadık kalarak detaylandırma piyasaya verilmiş. Bu detaylandırmanın piyasa tarafından anlaşılması isteniyor. Bir iki üç aylık periyod içerisinde çok bir sapma olmazsa sabit kalacaktır." şeklinde konuştu.

İLK TOPLANTISINDA KARAR NE OLMUŞTU?

TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.