50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para, ne kadar oldu? Devlet desteği 300.000 TL’ye yükseldi!

Prefabrik evler, modern teknolojinin sunduğu imkanlarla geliştirilen ve inşaat sektöründe devrim yaratan yenilikçi barınma çözümleri arasında yer alıyor. Geleneksel yapılara kıyasla çok daha hızlı ve kolay bir şekilde kurulumları gerçekleştirilebilen bu evler, afet sonrası gibi acil barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında büyük bir rol oynuyor. Aynı zamanda, maliyet etkinliği ve ekonomik oluşları sayesinde de birçok kişi tarafından tercih ediliyorlar. Peki 50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları kaç para oldu?

50-75-90-100-108-112-120 metrekare Prefabrik ev fiyatları ne kadar? 50 m² 2+1 Prefabrik Ev: İlk bakışta, 339.900,00 TL gibi bir fiyat etiketiyle karşımıza çıkan bu model, kampanyalı dönemde 279.900,00 TL'ye düşüyor. 85 m² 3+1 Süper Kampanyalı Prefabrik Ev: Fiyatı 549.900,00 TL'den 444.900,00 TL'ye inen bu model, geniş aileler için ideal bir seçenek sunuyor. 120 m² 3+1 Prefabrik Ev: Bu büyüklükteki bir ev için 724.900,00 TL yerine kampanya döneminde 589.900,00 TL gibi bir fiyat belirlenmiş.