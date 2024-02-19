Vakıfbank o ilde 650 bin liradan daire satacak! 100 metrekare 2+1 daireyi arsa fiyatına alın

Satılık Dairenin Özellikleri
Vakıfbank Gayrimenkul, bu daireyle ilgili tüm detayları şeffaf bir şekilde paylaşıyor. İşte o detaylar:
Tanım: VakıfBank'tan Satılık 2+1 Daire
No: 29915
Kategori Seçimi: Konut
Konut Tipi: Apartman Dairesi
Konum: Ankara, Beypazarı, Ayvaşık Mahallesi
Başlangıç Bedeli: 650.000 TL
Teminat Bedeli: 32.500 TL
İlgili Şube: Beypazarı Ankara
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Adres : ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER CAD. NO:29 AKROPOL SİTESİ A2 BLOK 4.KAT D:36
Vakıfbank Gayrimenkul tarafından paylaşılan diğer bilgilerde ise ''Satışa konu taşınmaz A2 Blok, 4.normal katta konumlu 36 numaralı bağımsız bölüm projesine göre brüt 100 m2 alanlıdır. Taşınmaz mimari projesine göre; salon-mutfak nişi, 2 oda, banyo, wc, antre, 1 balkon hacimlidir. Taşınmaz konut vasfındadır. Taşınmaz 1.bodrum kat bina girişine göre sağ-ön ve yan tarafta kalmakta olup güney cephelidir. Taşınmazın inşaat seviyesi %76'dir. Binalarda yangın merdiveni ve çift asansör mevcut olup, ısıtma sistemi termal kaloriferlidir. Taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.