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Vakıfbank o ilde 650 bin liradan daire satacak! 100 metrekare 2+1 daireyi arsa fiyatına alın

Vakıfbank Gayrimenkul, yeni bir konut projesiyle ev sahibi olmak isteyenleri sevindiriyor. Şirket, müşterilerine uygun fiyatlarla modern ve konforlu yaşam alanları sunmak amacıyla harekete geçti. Son ilanlarıyla dikkat çeken Vakıfbank Gayrimenkul, 2+1 daireleri ev sahibi olmak isteyenlerle buluşturuyor.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 14:47 Güncelleme 19 Şubat 2024, 14:47
Vakıfbank o ilde 650 bin liradan daire satacak! 100 metrekare 2+1 daireyi arsa fiyatına alın

Vakıfbank'ın gayrimenkul sektöründeki iştiraki Vakıfbank Gayrimenkul, üzerine haciz işlemi başlatılmış olan taşınmazları uygun fiyatlarla satışa sunan bir platform olarak hizmet veriyor. Banka tarafından yapılan satışlar, spot piyasadaki eşdeğer mallara göre daha uygun fiyatlarla gerçekleştirilirken, çeşitli illerdeki konut satış ilanlarıyla dikkat çekiyor.

ANKARA'DA 2+1 DAİRE!

Vakıfbank, gayrimenkul sektöründe önemli bir adım atarak, Vakıfbank Gayrimenkul platformunu hayata geçirdi. Bu platform, bankaya ait olan ve üzerine haciz işlemi uygulanmış olan arsa, tarla, daire ve otomobil gibi çeşitli malların satışını kolaylaştırıyor. Vakıfbank Gayrimenkul, özellikle ekonomik olarak avantajlı yatırım fırsatları arayanlar için büyük bir fırsat sunuyor.

Ankara Beypazarı'nda Cazip Fiyatlı Satılık Daire
Vakıfbank Gayrimenkul, Ankara'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı ilçesinde bir daireyi satışa çıkardı. Ayvaşık Mahallesi'nde bulunan bu 100 metrekarelik dairenin satış fiyatı, piyasadaki benzer dairelere kıyasla oldukça uygun: sadece 650.000 TL. Daire, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayacak biçimde tasarlanmış 2+1 odalı bir apartman dairesidir.

Satılık Dairenin Özellikleri
Vakıfbank Gayrimenkul, bu daireyle ilgili tüm detayları şeffaf bir şekilde paylaşıyor. İşte o detaylar:

Tanım: VakıfBank'tan Satılık 2+1 Daire
No: 29915
Kategori Seçimi: Konut
Konut Tipi: Apartman Dairesi
Konum: Ankara, Beypazarı, Ayvaşık Mahallesi
Başlangıç Bedeli: 650.000 TL
Teminat Bedeli: 32.500 TL
İlgili Şube: Beypazarı Ankara

Vakıfbank Gayrimenkul platformu, piyasadaki benzerlerine göre daha uygun fiyatlı gayrimenkul satın alma imkanı sunuyor. Bu, özellikle bütçesine dikkat eden ve uygun fiyatlı gayrimenkul arayan yatırımcılar için büyük bir avantaj. Ayrıca, Vakıfbank'ın güvencesiyle gerçekleşen satışlar, alıcıların güven içinde işlem yapmasını sağlıyor.

Adres : ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER CAD. NO:29 AKROPOL SİTESİ A2 BLOK 4.KAT D:36

Vakıfbank Gayrimenkul tarafından paylaşılan diğer bilgilerde ise ''Satışa konu taşınmaz A2 Blok, 4.normal katta konumlu 36 numaralı bağımsız bölüm projesine göre brüt 100 m2 alanlıdır. Taşınmaz mimari projesine göre; salon-mutfak nişi, 2 oda, banyo, wc, antre, 1 balkon hacimlidir. Taşınmaz konut vasfındadır. Taşınmaz 1.bodrum kat bina girişine göre sağ-ön ve yan tarafta kalmakta olup güney cephelidir. Taşınmazın inşaat seviyesi %76'dir. Binalarda yangın merdiveni ve çift asansör mevcut olup, ısıtma sistemi termal kaloriferlidir. Taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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