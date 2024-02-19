Vakıfbank o ilde 650 bin liradan daire satacak! 100 metrekare 2+1 daireyi arsa fiyatına alın

Satılık Dairenin Özellikleri

Vakıfbank Gayrimenkul, bu daireyle ilgili tüm detayları şeffaf bir şekilde paylaşıyor. İşte o detaylar: Tanım: VakıfBank'tan Satılık 2+1 Daire

No: 29915

Kategori Seçimi: Konut

Konut Tipi: Apartman Dairesi

Konum: Ankara, Beypazarı, Ayvaşık Mahallesi

Başlangıç Bedeli: 650.000 TL

Teminat Bedeli: 32.500 TL

İlgili Şube: Beypazarı Ankara

Vakıfbank Gayrimenkul platformu, piyasadaki benzerlerine göre daha uygun fiyatlı gayrimenkul satın alma imkanı sunuyor. Bu, özellikle bütçesine dikkat eden ve uygun fiyatlı gayrimenkul arayan yatırımcılar için büyük bir avantaj. Ayrıca, Vakıfbank'ın güvencesiyle gerçekleşen satışlar, alıcıların güven içinde işlem yapmasını sağlıyor.

Adres : ANKARA, BEYPAZARI, AYVAŞIK MAH. KARAPINAR MEVKİİ KÜME EVLER CAD. NO:29 AKROPOL SİTESİ A2 BLOK 4.KAT D:36 Vakıfbank Gayrimenkul tarafından paylaşılan diğer bilgilerde ise ''Satışa konu taşınmaz A2 Blok, 4.normal katta konumlu 36 numaralı bağımsız bölüm projesine göre brüt 100 m2 alanlıdır. Taşınmaz mimari projesine göre; salon-mutfak nişi, 2 oda, banyo, wc, antre, 1 balkon hacimlidir. Taşınmaz konut vasfındadır. Taşınmaz 1.bodrum kat bina girişine göre sağ-ön ve yan tarafta kalmakta olup güney cephelidir. Taşınmazın inşaat seviyesi %76'dir. Binalarda yangın merdiveni ve çift asansör mevcut olup, ısıtma sistemi termal kaloriferlidir. Taşınmaza ait yapı kullanma izin belgesi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.