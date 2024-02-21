Haftalık çalışma saatlerine yönelik çalışma merakla bekleniyor! Dünyadaki örnekler neler?

BENZİN VE MOTORİNE İ NDİRİM GELİYOR EPDK, rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Hem rafineri dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını güncellemesini bekliyoruz. Benzin ve motorinde 1-1.5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır" ifadelerini kullandı.

YUSUFELİ'NDE İKİ YAKA BİRLEŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız" dedi. Uraloğlu, köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16.2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini kaydetti. Viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacağının altını çizen Uraloğlu, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğine dikkat çekti.

BODRUM'A 1.1 MİLYON TURİST

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'a bu yıl 100'den fazla kruvaziyer gemisiyle 100 binden fazla, hava yoluyla da 1 milyonun üzerinde turist gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Havayolu firmalarıyla uçuş planlamalarının yapıldığını belirten Dengiz, "26 Mart'tan sonra yoğunluğun olacağını düşünüyoruz" dedi.



SAHTE AYAKKABIYA SIKI DENETİM

Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması için sahte-taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği işbirliğiyle Afyonkarahisar'da bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı.



25'İNCİ YILINDA YÜZDE 200 BÜYÜDÜ

Alman temizlik teknolojileri markası Kärcher, Türkiye'deki 25'inci yılında 1.5 milyar lirayı geçen satışıyla yüzde 200 büyüme sağladı. Kärcher Global CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hartmut Jenner, "Kärcher'in Türkiye'de sürdürülebilir gelişmesini desteklemek ve ürünlerimizi en iyi şekilde sunmak için yatırıma devam ediyoruz" dedi.



GİRİŞİMCİLERE PİLOT DESTEĞİ

Türk Telekom Ventures'in Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 12. dönem başvuruları başladı. Programa seçilen ve başarıyla tamamlayan her girişim, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar yatırım ve 100 bin lira nakit desteği alacak. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan "PİLOT ile girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz" dedi.