SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Haftalık çalışma saatlerine yönelik çalışma merakla bekleniyor! Dünyadaki örnekler neler?

Haftalık çalışma saatlerine yönelik çalışma heyecan yaratırken, gözler dünyadaki örneklere çevrildi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Haftalık çalışma saatlerine yönelik çalışma merakla bekleniyor! Dünyadaki örnekler neler?

Türkiye'de haftalık çalışma saati 4857 Sayılı İş Kanunu'na tabi çalışanlarda 45, Basın İş Kanunu ve Deniz İş Kanunu'na tabi çalışanlarda 48, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olanlarda 40, yeraltı maden işlerinde ise 37.5 saat olarak uygulanıyor.

Mesai sürelerinin düşürülmesi gündeme gelirken, tüm çalışanlarla ilgili bütüncül bir yaklaşımla çalışma saatlerinin 35-40'a indirilmesi konusu masada bulunuyor. Verilecek karar merakla beklenirken, gözler dünyadaki örneklere çevrildi.

OECD'de haftalık ortalama çalışma süresi 37.7 saat. 2022 verilerine göre, üye ülkeler arasında ana işte haftalık ortalama çalışma süresinin en az olduğu ülke 30.5 saatle Hollanda'da. Ardından Danimarka (33.5), Norveç (34.3), Almanya (34.7), Finlandiya (35.1), Avusturya (35.2), Belçika (35.2) geliyor. En fazla olan ülke ise 47.6 saat ile Kolombiya'da bulunuyor.

NEREDE, NE KADAR?

NEREDE, NE KADAR?

NEREDE, NE KADAR?

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR
EPDK, rafinerilere yazı göndererek bazı ülkelerin ham petrole yaptığı indirimlerin tüketiciye yansıtılmasını istedi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Hem rafineri dağıtıcı ve bayii gibi piyasa oyuncularının uygulamalarını hem de fiyat hareketlerini sıkı şekilde takip ediyoruz. Özellikle bazı ülkelerden ithal edilen ham petrol ve işlenmiş ürünler rafineriler için önemli bir kâr avantajina sebep oldu. Bunun tüketicilere de yansıtılması gerekiyor. Rafinerilerin gerekli adımı hızla atmasını ve marj oranını güncellemesini bekliyoruz. Benzin ve motorinde 1-1.5 lira düzeyinde bir indirim olacaktır" ifadelerini kullandı.

YUSUFELİ'NDE İKİ YAKA BİRLEŞTİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız" dedi. Uraloğlu, köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16.2 kilometrelik yolun 685 metreye ineceğini kaydetti. Viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılacağının altını çizen Uraloğlu, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edileceğine dikkat çekti.

BODRUM'A 1.1 MİLYON TURİST
Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'a bu yıl 100'den fazla kruvaziyer gemisiyle 100 binden fazla, hava yoluyla da 1 milyonun üzerinde turist gelmesinin hedeflendiğini söyledi. Havayolu firmalarıyla uçuş planlamalarının yapıldığını belirten Dengiz, "26 Mart'tan sonra yoğunluğun olacağını düşünüyoruz" dedi.

SAHTE AYAKKABIYA SIKI DENETİM
Ticaret Bakanlığı, ayakkabı ürün güvenliğinin sağlanması için sahte-taklit ayakkabı üretim ve satışına karşı denetimlere ağırlık verileceğini bildirdi. Bakanlık, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği işbirliğiyle Afyonkarahisar'da bir çalıştay gerçekleştirdi. Çalıştayda, ayakkabılara ilişkin tüketici mağduriyetlerinin asgari seviyeye düşürülmesi ve sorunların ele alınması amaçlandı.

25'İNCİ YILINDA YÜZDE 200 BÜYÜDÜ
Alman temizlik teknolojileri markası Kärcher, Türkiye'deki 25'inci yılında 1.5 milyar lirayı geçen satışıyla yüzde 200 büyüme sağladı. Kärcher Global CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Hartmut Jenner, "Kärcher'in Türkiye'de sürdürülebilir gelişmesini desteklemek ve ürünlerimizi en iyi şekilde sunmak için yatırıma devam ediyoruz" dedi.

GİRİŞİMCİLERE PİLOT DESTEĞİ
Türk Telekom Ventures'in Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un 12. dönem başvuruları başladı. Programa seçilen ve başarıyla tamamlayan her girişim, Türk Telekom Ventures tarafından 30 bin dolara kadar yatırım ve 100 bin lira nakit desteği alacak. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan "PİLOT ile girişimcilik ekosistemini 10 yılı aşkın süredir gururla sahipleniyoruz" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
Çalışanlara fazla mesai hesabı: Kime, ne kadar ödenir? Asgari ücrete dahil edilebilir mi?
Casper
DEM Parti İBB adayları İstanbul’da seçime girecek mi? İl Seçim Kurulu açıkladı: Başvuru 16.55’te geldi
Galatasaray’ın tecrübeli eldiveni Muslera’ya İtalya’dan talip var!
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak! İlan Resmi Gazete’de yayımlandı: Tercihler ne zaman? Hangi alanlarda alım yapılacak?
Anketlerde son durum ne? Cumhur İttifakı İBB başkan adayı Murat Kurum canlı yayında açıkladı! İSPARK müjdesi, başıboş köpek sorunu, Mahmutbey Kavşağı...
Özgür Özel’in memleketi Manisa’da Saruhanlı CHP adayı listeyi yetiştiremedi
Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı: Elle oynamadan dolayı golü iptal ediyorum
DEM’den Cepheyi büyüteceğiz çıkışı! İttifakın diyeti PKK elebaşı Öcalan’a özgürlük ve ’teröristan’... CHP daha nelere boyun eğecek?
İngiltere’yi Müslüman korkusu sardı! LGBT terörü başlattı İsrail soykırımı artırdı: Hristiyan gençler hızla İslam’ı seçiyor
İstanbul’da Kandil ittifakını gözler önüne seren istifa! Sözde CHP’li Tuğba Dönmez DEM Parti’ye geçti 5 yıllık kirli işbirliği ortaya çıktı
Esenyurt’ta DEM Parti binasına terör operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı! Terörist başı Abdullah Öcalan’ın paçavraları çıktı
Başkan Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Mecliste mutabakat temin edilirse meseleyi kökten çözeceğiz | Danıştay 5. Dairesi’ne FETÖ tepkisİ
Marmara Denizi’ndeki kayıp gemicileri arama çalışmalarında 6. gün | Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
SON DAKİKA