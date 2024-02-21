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Ailelere 872.4 milyon TL: SED ödemeleri yapıldı! Eğitim grubuna göre ne kadar veriliyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "Şubat ayına ilişkin 872,4 milyon TL Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptık" ifadelerini kullandı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Şubat 2024 Güncelleme 21 Şubat 2024, 07:02
Ailelere 872.4 milyon TL: SED ödemeleri yapıldı! Eğitim grubuna göre ne kadar veriliyor?

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Şubat'ta 872.4 milyon lira SED ödemesi yaptıklarını söyledi.



Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet modellerimiz ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösteriyoruz" dedi.



EĞİTİM GRUPLARINA GÖRE SED ÖDEMELERİ
- Okul öncesi çocuk: 3.614,13 TL
- İlköğretim çocuk: 5.421,20 TL
- Orta öğretim seviyesinde olup okula devam etmeyen çocuk: 3.614,14 TL
- Korunma/bakım kararı ile yüksek öğrenime devam eden: 6.505,44 TL
- Kuruluş bakımından ayrılan gençler: 2.891,31 TL

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